Pese a dificultades en la familia real, Meghan celebra dos años de su compromiso







28/11/2019 - 08:58:03

QUIEN.- Aunque en su momento parecía que Meghan Markle estaba a punto de iniciar una vida de ensueño junto al príncipe Harry una vez que se casaran y formaran a su propia familia. Dos años después de anunciar su compromiso con el hijo menor del príncipe Carlos y Diana de Gales, el panorama es totalmente distinto, al grado de tener en mente un cambio de residencia.



La pareja actualmente se encuentra en un descanso de seis semanas en California, a donde se dice están pensando mudarse y asentar a su familia lejos del bullicio que rodea a la familia real. Incluso, se especula que allí podría tener a su segundo hijo.



En esta fecha especial, los duques de Sussex compartieron en su cuenta de Instagram una foto inédita del día de su boda junto a otra del compromiso ocurrido el 27 de noviembre de 2017 y una de la presentación del baby royal Archie Harrison.





“¡El Príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron la noticia de su compromiso, y luego se convirtieron en Sus Altezas Reales, el Duque y la Duquesa de Sussex!”, se lee en Instagram.





A dos años de hacer oficial su relación, las cosas no han sido miel sobre hojuelas. De hecho, Meghan y Harry han expresado públicamente las dificultades a las que se han enfrentado desde que se dieron el “Sí” el 19 de mayo de 2018. La fuerte confesión sucedió durante la grabación de su documental Harry & Meghan: An African Journey, cuyo objetivo era mostrar parte de su gira a África, en septiembre de este año.





El periodista Tom Bradby se encargó de la realización de las entrevistas a los duques y fue justo ahí, donde Meghan expresó que no ha sido nada fácil , sobre todo por las constantes críticas incluso, durante su embarazo.



Cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada, es realmente vulnerable, y eso se hizo realmente desafiante. Y luego, cuando tienes un recién nacido, lo sabes. Y especialmente como mujer, es mucho



Pero esta no es la única ocasión en la que Meghan ha expresado su incomodidad dentro de la familia real. Durante la alfombra roja de la película ‘El Rey León’, celebrada a mediados de julio, la ex actriz tuvo la oportunidad de compartir algunas palabras con celebridades como: Beyoncé, Jay Z, Rihanna y Pharrell Williams. Fue justamente al cantante , a quien le reveló que los medios de comunicación no lo hacen fácil, dando la primera señal de que estaba sufriendo el acoso mediático de la prensa, algo que más tarde se confirmaría a través de una demanda que interpuso en su contra.