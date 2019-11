Fuego cruzado entre Tucho Antelo y David Paniagua







28/11/2019 - 06:56:41

Diez.- El hecho de que el nombre de Victor Hugo Antelo no figure en la lista de personas que cobrarán un dinero que el viernes recibirá Sport Boys fue el detonante para que el exdirector técnico del Toro Warneño y el secretario general de Fabol, David Paniagua se atacarán públicamente, a través de los medios de comunicación.



Los problemas institucionales de Sport Boys llevaron a Tucho Antelo a renunciar al cargo hace casi dos semanas. Unos días después mediante la intervención de Fabol, la FBF y los dueños de los derechos de TV del fútbol boliviano los jugadores podrán cobrar un mes de su salario, pero en la lista no figura Tucho ni su cuerpo técnico, según denunció el entrenador.



“Lo correcto es que se tome en cuenta a toda la plantilla. Jugadores y cuerpo técnico. Ahora hay que ver quién hizo la lista. Si fue el dirigente Javier Suárez, los jugadores o Fabol. Aquí hubo un acuerdo entre maleantes, pero no sé cuál de todos es el más maleante”, dijo Tucho el lunes, quien además reconoció que tiene diferencias con Fabol.



Posteriormente Paniagua respondió en conferencia de prensa: “Ellos (los jugadores) dicen que como el cuerpo técnico vio que el barco se hundía, como las ratas saltaron y se fueron”.



El directivo de Fabol agregó: “Para llegar a juntar los 150.000 dólares se hizo gestión para que la televisión y la Federación entregue cada una de a 75.000 dólares. Fabol no elaboró la lista. No nos corresponde a pesar de que la plata es nuestra, quedó bajo la responsabilidad de los jugadores de Sport Boys. Son ellos los que van a determinar quiénes recibirán. Lo que vamos hacer es entregar la plata de acuerdo a lo que ellos dispongan”, dijo Paniagua.



Tucho devolvió ‘gentilezas’ casi de inmediato. “Yo estoy reclamando que me paguen los tres meses de trabajo y lo de rata, la rata es él. Por lo menos las ratas se van, él está hace 15 años aprovechándose de nuestra agremiación. Que respete, porque yo tengo un buen nombre en este pueblo, yo sé dónde vive, pero no voy a ir a buscarle porque no soy pandillero, pero que no se cruce en mi camino porque a los atrevidos hay que darle, que no sea liso”, sentenció Antelo.