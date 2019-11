Bolívar apabulla y vuelve a la punta del Clausura







28/11/2019 - 06:53:55

Página Siete.- Bolívar tomó la punta. El cuadro paceño ganó a Real Potosí por 5-2 en el estadio Víctor Agustín Ugarte y las tres unidades le permiten retomar la cima de la clasificación, a la espera de lo que haga Wilstermann hoy ante Always Ready en el cierre de la fecha 17 del Clausura.



Celestes y aviadores suman 36 puntos, pero los académicos tienen ventaja en el gol diferencia (+25), más abajo está el Rojo (+18). Un triunfo de los vallunos como visitantes en esta jornada los pondrá en la primera casilla y los de Tembladerani quedarán como escoltas.



En el juego en Potosí, el inicio fue parejo, con presión y llegadas de ambos equipos, aunque en los primeros minutos no hubo jugadas de emoción. Los académicos fueron los primeros en generar peligro. A los siete minutos llegaron por la derecha y un buen disparo de Erwin Saavedra que sacó al córner el portero Rafael Santillán. Un minuto después llegó la primera conquista. Jorge Flores recuperó la pelota en zona lila, se abrió por la izquierda y su centro hizo una comba, se metió en puerta potosina.



El tanto dio confianza al equipo paceño que subió líneas, comenzó a presionar y eso forzó a que los realistas cometieran errores, los que casi fueron capitalizados por los académicos, como a los 16’ cuando Juan Carlos Arce anotó, pero ese tanto fue anulado porque el atacante académico cometió falta contra el jugador local Abraham Cabrera.



Los potosinos no encontraron los espacios para salir con balón limpio, apelaron a los pelotazos, la mayoría de ellos buscaron a Jaime Arrascaita, pero este fue controlado en medio terreno.



A los 31’ llegó el 2-0. Erick Cano atacó por la izquierda, tocó retrasado para Hernán Rodríguez, quien sacó un remate de media distancia, el balón pegó en Vladimir Castellón que estaba en posición dudosa, pero el gol fue convalidado.



A los 34’ se juntaron en un ataque Rodríguez y Arce, hicieron una pared y el capitán quedó solo frente a la puerta, definió con un disparo a la derecha de Santillán. El equipo celeste era el mejor en la cancha.



La Academia pudo aumentar cifras, Saavedra y Flores tuvieron sus oportunidades. Para los lilas Cristian Vargas y Gustavo Pinedo estuvieron cerca de descontar en el marcador.



Segundo tiempo



En el complemento hubo más emociones. Los paceños no estaban contentos con la diferencia, buscaron ampliarla, mientras los locales entraron dispuestos a acortar las cifras.



A los 51’ Saavedra estuvo cerca del cuarto, su disparo de media distancia salió lejos. Un minuto después Douglas Ferrufino cometió falta en contra de Cano. El juez cobró penal y lo convirtió Saavedra a los 53’ (4-0). De a poco el cuadro paceño fue bajando los brazos, el lila creció y en una buena jugada de conjunto llegó al descuento con Maximiliano Gómez, se jugaba el minuto 56.



A los 60’ Real pudo marcar por medio de Vogliotti, pero una gran tapada de Moreira propició el contragolpe, Castellón vació a la defensa y cedió para Arce que puso el 5-1.



A los 64’ otra vez llegó el local. Moreira despejó con el puño un centro al área, la pelota cayó a los pies de Mariano Berriex que sacó un remate que pegó en Gutiérrez, fue el segundo del conjunto potosino.



En los últimos minutos el equipo realista metió en su zona a la Academia, pudo llegar el tercero del conjunto local, pero sus hombres de ataque fallaron en la puntada final y el juego se cerró con el 5-2 para Bolívar.



figura



Juan carlos arce

Anotó dos goles, se complementó bien con Saavedra y también con Flores. Fue desequilibrante.