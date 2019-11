Flamengo celebra el título del Brasileirao goleando 4-1 al Ceará







28/11/2019 - 06:51:03

La Razón.- El Flamengo celebró este miércoles su histórico doblete, Copa Libertadores y Brasileirao, con una goleada por 4-1 ante el Ceará en un repleto Maracaná.



El flamante campeón sudamericano, que tras el encuentro recibió la copa como campeón del Brasileirao, le brindó una gran victoria a los más de 67.000 espectadores que acudieron al Maracaná ante un Ceará que se avanzó en el marcador pero que acabó rendido ante la superioridad local.



Tras ganar la Libertadores el sábado y el Brasileirao el domingo (sin jugar), el Flamengo salió con prácticamente su once titular y no acusó las celebraciones.



Thiago Galhardo avanzó el Ceará en el minuto 26, aunque en la segunda mitad, el Flamengo mostró su ritmo arrollador.



Tres goles de Bruno Henrique (65, 74 y 86), que llegó a los 21 en el torneo, uno menos que su compañero Gabigol, y otro en el descuento de Vitinho le dieron los tres puntos al Flamengo, que llegó a los 77 goles en la competición e igualó el récord del Cruzeiro de 2013.



Descenso del Chapecoense



El Chapecoense confirmó su descenso a la Serie B al perder 1-0 en casa contra el Botafogo. Un gol de Rhuan en el minuto 54 envió a la Serie B al conjunto verde, justo cuando se cumplen tres años del accidente aéreo que mató a casi toda su plantilla.



El Chapecoense se convirtió en el segundo equipo en bajar a la Serie B, tras el colista Avaí.



Goiás sigue sorprendiendo



En la lucha por la próxima Libertadores, el Goiás se metió de lleno en la disputa gracias a una importante victoria por 2-1 en su visita al Internacional de Porto Alegre.



El veterano Rafael Moura adelantó a los visitantes en el minuto 14 tras aprovechar un disparo al larguero. La gran revelación de la temporada, Michael, amplió la ventaja en el minuto 72 con un gran gol tras una espectacular acción individual.



El peruano Paolo Guerrero, de cabeza, recortó diferencias en el 79, aunque el Inter no pudo evitar la derrota y ve comprometida su plaza para la Libertadores 2010, con el Goiás apenas dos puntos por detrás.



En Sao Paulo, el Corinthians logró unna cómoda victoria por 3-0 contra el colista Avaí que lo acerca a la próxima Libertadores.



Gustavo abrió el marcador en el minuto 21, y en la segunda mitad, Júnior Urso, en el 52, y el argentino Mauro Boselli, con el pecho en el minuto 82, redondearon la victoria del "Timao". que tiene cuatro puntos más que el Goiás.



Ya clasificados para la Libertadores 2020, el Athlético Paranaense atrapó al Gremio en la cuarta posición, al derrotarlo por 2-0 en casa con goles de Marcio Azevedo en el minuto 32 y un penalti transformado por Nikao en el 64.