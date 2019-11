La Interpol niega que esté siguiendo a Evo







28/11/2019 - 06:37:59

El Deber.- El expresidente boliviano Evo Morales denunció ayer desde México que sufre una persecución de la Interpol a raíz de las acusaciones emitidas por el Gobierno interino de Bolivia, dirigido por Jeanine Áñez.



Sin embargo, EL DEBER tomó contacto con la Dirección Nacional de Interpol, desde donde señalaron que tomaron conocimiento de la conferencia de Evo Morales a través de la cadena Telesur, y señalaron que la información dada por el expresidente es falsa.



“Estoy buscado en el mundo por 10 delitos, entre ellos alzamiento armado”, expresó Morales en rueda de prensa en Ciudad de México, donde expuso un borrador de ficha azul de la Interpol fechado el 26 de noviembre en la que se pide información sobre su paradero a una decena de países.



Las fichas azules de la Interpol son notificaciones utilizadas para conseguir información sobre la identidad o paradero de personas, mientras que las fichas rojas buscan la detención o arresto a fin de lograr una extradición.



La Dirección de Interpol aseguró que dicha versión no tiene sustento.



Sin ayuda mexicana



Por otra parte, Morales informó que dejó de hospedarse en un campo militar y ayer se mudó a una vivienda en Ciudad de México en la que ya no percibirá ayuda de manutención del Gobierno mexicano.



“Desde anoche nos trasladamos a otro lugar. Ahora que salimos del recinto militar del Ejército saludo la gran solidaridad del pueblo mexicano y del Gobierno”, expresó Morales en una rueda de prensa en la capital de México.



Según confirmó su equipo, Morales se mudó a un emplazamiento de Ciudad de México, cuya dirección no será revelada por seguridad y donde ya no recibirá manutención del Gobierno mexicano como hasta ahora.



Protesta de la “resistencia”



El martes un grupo de bolivianos hizo pasar calores al exmandatario Evo Morales en México. Los connacionales, con pancartas, con pitas en las manos y cantando el himno nacional; ingresaron a un auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) justo cuando Morales hacía uso de la palabra en el marco del conversatorio ‘Diálogo con el Primer Presidente del Estado Plurinacional’.