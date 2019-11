Nuevo audio implica a consejero Omar Michel en otro cuoteo de cargos







27/11/2019 - 22:59:54

Correo del Sur.- Un nuevo audio filtrado complica otra vez al exdecano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, quien, según la grabación, devela reparticiones de cargos con altos funcionarios del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dirigentes sociales.



En la primera parte del audio se escucha al magistrado Michel en una conversación sobre cuoteo de cargos dentro del Órgano Judicial, y posteriormente señala que recibió visitas de líderes cocaleros como Andrónico Rodríguez y Omar Claros, quienes lo visitaron para negociar cargos.



OM: "Efectivamente ese Andrónico (Rodríguez), Omar Claros vinieron a hablar. Así se ha ido decidiendo todo (...). Cuatro clases de presión ha generado esto: presión política, (han pedido) dos representantes y se los he dado en Tarija, la exministra (de Justicia) Sandra Gutiérrez.



Cochabamba han venido, se los he dado, que es del Esteban (Urquizu), del equipo del doctor, del gobernador, (José Antonio) Revilla. He visto lo político", indica.



En el audio, Michel confiesa también haber "pisado coca" en el Chapare.



OM: "Yo, hermano, he pisado coca en el Chapare", finaliza.



La diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, indicó a Página Siete que los audios en los que presuntamente habla Michel, están siendo verificados. Sin embargo, manifestó que las grabaciones son bastante "complejas" y que "será parte del juicio de responsabilidades" contra el exdecano del CM.