Tras renunciar hace 17 días, Silva y Borda retornan a la Cámara de Diputados







27/11/2019 - 22:58:12

Opinión.- Víctor Borda reapareció este miércoles en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, porque solo habría renunciado a la presidencia; mientras que su colega Valeria Silva que dimitió de manera irrevocable, solicitó una licencia de 60 días sin goce de haberes el que le fue aceptado.



Borda ingresó de manera rápida a la sesión que se realizaba en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, no quiso realizar declaraciones a los medios de comunicación, sin embargo, se conoció que su renuncia escrita solo hace referencia a la dimisión a la presidencia.



La decisión de renunciar la hizo conocer a través de un contacto telefónico en la red Bolivisión, el pasado 10 de noviembre, con la voz entrecortada dijo que su dimisión era a la presidencia y al curul, todo porque los grupos que tenían como rehén a su hermano lo liberen y no le hagan daño.



En el caso de Silva, su carta se conoció el mismo día que renunció a la presidencia Evo Morales y a la vicepresidencia Álvaro García Linera. El carácter de su remoción fue "irrevocable al cargo de Diputada Nacional" se lee en la nota, sin embargo, este miércoles, en la sesión de la Cámara de Diputados, se leyó otra misiva en la que solicita una licencia de 60 días sin goce de haberes.



No son los únicos casos en los que tras renunciar han argumentado algún elemento para retornar y asumir sus curules, sucedió con Adriana Salvatierra, Susana Rivero, David Ramos y Ciro Zabala.



La diputada Jimena Costa (UD) consideró que Borda es una "víctima más de este proceso", al "lamentar que su renuncia tenga que ver con grupos delincuenciales" que quemaron su casa y retuvieron a su hermano.



El diputado Lino Cárdenas dijo que en la carta de Borda solo renuncia a la presidencia, asimismo, precisó que de manera fáctica el legislador tuvo que renunciar por fuertes presiones, lo que en derecho se toma en cuenta.