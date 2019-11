Justiniano reconoce que llegó al gabinete como aporte cívico y que Camacho debe ser candidato







27/11/2019 - 22:54:25

Página Siete.- El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, reconoció hoy que su llegada al gabinete de la presidenta Jeanine Añez fue “un aporte y el habernos brindado a colaborar por parte del movimiento cívico”. Dijo que Luis Fernando Camacho debe ser candidato en las próximas elecciones generales.



“No debemos negar que mi participación en el gabinete de la señora Presidenta es prácticamente un aporte y el habernos brindado a colaborar por parte del movimiento cívico”, aseguró. Luego aclaró que no estuvo ligado a Añez. “No tengo ninguna relación, además de haber tenido un vínculo de carácter profesional con ella hace años, pero fuera de ello no tengo ninguna vinculación con la estructura política que ella tiene”, resaltó.



Según Justiniano, el líder cívico de Santa Cruz debe presentar su postulación en los nuevos comicios. “Creemos nosotros que él debe ser candidato. (...) Él tiene que cumplir un papel histórico. Él ha asumido un liderazgo insurgente meteórico”, reforzó durante una entrevista en Bolivisión.



El Ministro de la Presidencia remarcó que por el bien del país “debería conformarse un bloque de unidad”, con alianzas estratégicas “en función de ya no la unificación solamente del país, sino del fortalecimiento de la democracia”.