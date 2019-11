Gobierno advierte relación incómoda con México si no entrega a Quintana y Alanoca





27/11/2019 - 22:49:52

El Día.- La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, advirtió una relación incómoda con México si la Embajada de ese país no entrega a la justicia boliviana a los exministros Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca y a otras tres exautoridades. Adelantó que no se les otorgará el salvoconducto para dejar el país.



"No les va dar el Salvoconducto. Tendrían que permanecer por larga temporada en la residencia de la embajada de México. (...) Si ellos ( del Gobierno de México) se niegan a entregar a estas personas que están siendo procesadas (en Bolivia), vamos a entrar en una situación bastante incómoda", manifestó Longaric, este martes, en entrevista con CNN.



La Canciller dijo que la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, con quien se reunió ayer en la tarde, le confirmó en dos oportunidades que los dos exministros bolivianos se encuentran en la residencia de la embajada. No revelaron los nombres de las otras tres autoridades.



Ambas diplomáticas tuvieron un encuentro el martes en donde Longaric le hizo conocer con documentos, a Mercado, sobre los procesos legales de cinco exautoridades.



Al respecto, Longaric manifestó que recibió una respuesta inmediata por parte de la diplomática mexicana. Esta le adelantó que su pedido llegó después de la solicitud de asilo de las exautoridades y posiblemente evitaría la entrega de las mismas, pero que se analizará tal situación.



"La Embajadora tuvo una respuesta casi inmediata indicando de que la condición de asilo que le había otorgado el gobierno mexicano, era anterior al proceso que se les ha iniciado a estas personas", manifestó Longaric.



Para preservar y restaurar las relaciones entre ambos países, Longaric recomendó al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acceder a la petición de entregar a las autoridades solicitadas. "De otra manera, quedaría como una suerte de complicidad con los delitos cometidos por estas personas", expresó.



No existe una fecha precisa para que el gobierno mexicano responda la solicitud de Bolivia. La Canciller adelantó que si se recibe una negativa de su petición el Gobierno boliviano tomaría otras medidas como la extradición.



La Cancillería boliviana otorgó al menos 30 salvoconductos a autoridades y dirigentes afines al Movimiento Al Socialismo, todos con destino a México, según una nota de El sol de México. En ese país norteamericano se encuentran asilados el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y la exministra de salud Gabriela Montaño.