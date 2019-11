Secuestran materiales y medicamentos en la Aduana destinados para ayuda humanitaria del incendio de la Chiquitania







27/11/2019 - 22:37:49

Santa Cruz.- El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, ordenó el secuestro de carpas, barbijos y medicamentos entre otros materiales que estaban destinados para ayuda humanitaria en los incendios suscitados en la Chiquitania; sin embargo, estos no fueron entregados.



Agregó que se trata de una donación que provenía de Europa y que por falta de gestión de trámites ese material estaba retenido en aduana, motivo por el cual no llegaron a manos de Defensa Civil quienes tenían que entregar a los comunarios de los lugares afectados por las quemas.



“Se iniciará una investigación a funcionarios de la Aduana toda vez que se debe identificar cual fue el motivo por el cual no se entregó los materiales que iban a servir de mucha ayuda a los damnificados de las quemas en las zonas de desastre de la Chiquitanía”, dijo.



La autoridad departamental realizó la entrega de dos camiones con materiales como carpas, medicamentos, barbijos, entre otros, al representante de Defensa Civil y la totalidad de los materiales fueron trasladados a dependencias de Defensa Civil Santa Cruz.