Corren 7 días para elegir ternas: Este jueves publicarán reglamento y convocatoria para selección de vocales electorales departamentales







27/11/2019 - 21:37:35

La Paz, (ABI).- La diputada de Unidad Demócrata (UD), María Eugenia Calcina, informó que mañana, jueves, se publicarán en medios de comunicación escritos el reglamento y la convocatoria para la selección de vocales de los tribunales electorales departamentales, que fueron sancionados por la Cámara de Diputados.



"Se aprobó el reglamento de selección y elección de vocales electorales departamentales (...), se va publicar este reglamento ya aprobado, una vez que se publicite al día siguiente va correr siete días calendario para que los postulantes varones y mujeres puedan postularse, el día de mañana (jueves) se publica en medios escritos y digitales", dijo a los periodistas.



Una vez que se publique el reglamento y la convocatoria, dijo que las asambleas de los nueve departamentos del país tienen siete días para seleccionar cuatro ternas de postulantes a vocales electorales y presentarlas a la Cámara de Diputados.



Informó que el postulante a vocal tiene que cumplir 16 requisitos, entre ellos, tener 30 años de edad cumplidos, no tener procesos penales, no tener procesos por violencia, no tener militancia política 10 años antes, no haber sido dirigente, entre otros.



"Se va a seleccionar en base a estos principios, ética e integridad personal, publicidad, transparencia, idoneidad, responsabilidad, igualdad, plurinacionalidad, meritocracia, imparcialidad y trayectoria", precisó.



Según el reglamento, el presidente o presidenta del Estado designa un vocal electoral para cada departamento, mientras que la Cámara de Diputados elige a cuatro vocales por departamento entre las propuestas que remiten las asambleas departamentales a esa instancia legislativa.