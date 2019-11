BCB expresa total predisposición para la investigación y revisión de todas sus operaciones







27/11/2019 - 20:05:49

ABI.- El Banco Central de Bolivia (BCB) expresó el miércoles su total predisposición para la investigación y revisión de todas sus operaciones, ante supuestos movimientos inusuales de divisas entre el 25 de octubre y 6 de noviembre, y exhortó a la población a no dejarse engañar con publicaciones anónimas.



Esa institución bancaria expresó esa predisposición, horas después que el fiscal departamental de La Paz, William Alave, anunció la investigación al presidente del BCB, Pablo Ramos, por movimientos inusuales de divisas, realizados supuestamente entre el 25 de octubre y 6 de noviembre.



"El BCB exhorta a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a no dejarse engañar por publicaciones anónimas que atentan contra la estabilidad de las actividades económicas del país y reitera su total predisposición para que se efectúen las investigaciones y revisiones de todas las operaciones que realizó", señala un boletín institucional.



En ese marco, el BCB informó que los desembolsos efectuados el 7 y 8 de noviembre fueron solicitados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), cumpliendo las disposiciones legales, los reglamentos internos del BCB, los contratos de crédito suscritos y los cronogramas de desembolso.



"Los desembolsos se efectivizaron previa recepción de los Bonos del Tesoro No Negociables emitidos por el MEFP a favor del BCB, que constituyen la garantía de los mismos siendo falsa la afirmación que estos no cuenten con las garantías correspondientes. Los desembolsos se realizaron en las cuentas detalladas, en consecuencia, se certifica que se efectuaron con abono en cuentas y no en efectivo", detalla el BCB en ese documento.



Asimismo, aclara que en ese periodo no se realizó ningún desembolso a la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH).



Siempre según ese documento, con relación a la divulgación de estadísticas macroeconómicas, recuerda que es responsabilidad del BCB la Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional y Cuentas Monetarias y Financieras.



Esas estadísticas se elaboran con base en criterios y estándares internacionales y son evaluadas permanentemente por organismos internacionales especializados, cuyos informes revelan que la calidad de dichas estadísticas es ampliamente adecuada para el análisis macroeconómico y el diseño y monitoreo de políticas; además, señalan que el trabajo de elaboración y divulgación de información por parte del BCB se basa en un marco legal y conceptual que respalda su confiabilidad.



En cuanto al proceso de contratación de la Nueva Familia de Billetes del Estado, informa que fue realizada cumpliendo todas las normas de contratación para bienes y servicios del Estado, bajo la modalidad de Licitación Pública Internacional.



En ese proceso participaron prestigiosas empresas internacionales del rubro como son: De La Rue International Limited (Inglaterra), Giesecke & Devrient GMBH (Alemania), Oberthur Fiduciaire SAS (Francia) y Canadian Bank Note Company Limited (Canadá). La empresa adjudicada, Oberthur Fiduciaire, cumplió todos los requisitos solicitados en el Documento Base de Contratación y propuso el precio evaluado más bajo y menor al precio referencial.



"Esta información puede ser corroborada a través de la página web del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES). En consecuencia, la contratación no registra ningún sobreprecio; al contrario, fue adjudicado al precio más bajo ofertado. El proceso de licitación fue revisado por Auditoría Interna del BCB sin encontrar ninguna observación y remitido el Informe correspondiente a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas", explica el BCB en ese boletín institucional.



Por otra parte, el BCB ratifica que las grabaciones correspondientes al 25 de octubre de 2019, cuando la entonces presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, depositó en la bóveda del BCB en calidad de custodia el código fuente del sistema SIMOBOL, no fueron de ninguna manera alteradas.



Así también, en cuanto al contenido de los productos comunicacionales difundidos, el BCB aclara que se resalta la solidez económica de Bolivia en el contexto nacional e internacional, dentro de sus atribuciones constitucionales y no contienen propaganda política.