Ministerio de Salud desembolsa recursos para la compra de medicamentos oncológicos







27/11/2019 - 19:59:50

ABI.- El ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó el miércoles que esa cartera de Estado desembolsará recursos económicos para la compra de medicamentos oncológicos y suministrarlos a los pacientes con cáncer.



"El tema oncológico es una de las prioridades de este ministerio por lo sensible y urgente, por ejemplo: hasta el martes no se había hecho el desembolso para los medicamentos oncológicos y nos movimos porque no se había hecho el trámite y hoy (miércoles) se hace el desembolso para esos fármacos", explicó la autoridad en un boletín institucional.



Explicó que se registraron en las últimas semanas escasez de esos medicamentos, y que, con el desembolso de esos recursos económicos, aunque no precisó la suma, serán adquiridos 16 tipos de medicamentos para el tratamiento de niños con cáncer.



Cruz solicitó un informe pormenorizado de los aceleradores lineales que existen en el país.



Asimismo, adelantó que lanzará campañas para prevenir el cáncer cervicouterino, de mama, próstata y gástrico; enfermedades que afectan a más de 60% de la población.



"No vamos a descuidar las otras patologías, pero estas cuatro enfermedades son prevenibles, por eso tenemos que entrar en una política de educación, prevención, detección precoz para evitar las complicaciones", acotó.