Policía aprehende a un funcionario del Ministerio de la Presidencia en poder de un vehículo oficial







27/11/2019 - 18:05:44

ABI.- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la zona Sur de La Paz aprehendió el miércoles a un funcionario del Ministerio de la Presidencia, que se desempeñaba como Director General de Equidad y Género, en poder de un vehículo oficial, informó el director de esa unidad, Juan Carlos Basualdo.



"Se abre la investigación por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado, porque un vehículo con placa oficial debe estar al servicio del pueblo y no tenerlo para uso particular", indicó a los periodistas.



Basualdo explicó que el caso fue denunciado por vecinos de la zona de Achumani, razón por la que el personal policial fue el lugar y verificó que el vehículo de propiedad del Ministerio de la Presidencia se encontraba en el domicilio del funcionario.



Agregó que se secuestró el motorizado y se aprehendió al funcionario quien fue conducido a la FELCC para el inicio de la investigación.



Indicó que los testimonios de los vecinos refieren que ese vehículo oficial permanentemente estaba guardado en el domicilio particular.



El operativo de la FELCC de la zona Sur y la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Dioprove) evidenciaron que el motorizado es de propiedad del Ministerio de la Presidencia.



Señaló que se verificó el garaje oficial, donde se guardan los vehículos del Ministerio de la Presidencia, y se requirió el libro de registros para establecer cuántas veces estuvo guardado, los kilómetros que recorrió, el chofer asignado, para fijar el tipo penal por el mal uso de bienes del Estado.