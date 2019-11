The Weeknd recordará a su ex Selena Gomez en su próximo sencillo





27/11/2019 - 16:05:06

INFOBAE.- Hace un mes, Selena Gomez sorprendía al lanzar el sencillo “Lose You To Love Me”, inspirado en su historia de amor con Justin Bieber; y ahora, parece que no será la única que recuerde un romance sin final feliz a través de su música.



The Weeknd, ex novio de la actriz y cantante estadounidense, acaba de registrar en el Directorio de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores una canción titulada “Like Selena”, según dio a conocer el medio especializado E! Entertainment.



De acuerdo con la información del registro, cada una de las estrofas fue escrita por él. Esto desató la expectación de millones de fans, que esperan con ansias que se publique el tema y se preguntan si el intérprete de The Hills! revelara confesiones íntimas de su relación.







The Weeknd y Selena Gomez salieron juntos durante diez meses en 2017, entre enero y octubre. Sus apretadas agendas hicieron que la pareja terminara su relación.



“Ella y Abel han estado yendo y viniendo durante unos meses”, explicó una fuente a la revista People. “Ha sido difícil ya que él ha estado de gira. Selena "siempre hizo un esfuerzo’ para ir a los conciertos de The Weeknd cuando podía. Se acabó por ahora, pero todavía están en contacto”, añadió.



Después de la difícil ruptura, el cantante escribió una canción para Selena: Call Out Your Name. Fue el primer tema que le dedicó, y al interpretarlo en el Festival de Coachella no pudo soportar la emoción y rompió en llanto.



“Cuando los tiempos fueron duros, cuando los tiempos fueron duros, me aseguré de tenerte cerca de mí. Así que di mi nombre, di mi nombre cuanto te beso con tanto cuidado. Quiero que te quedes, aunque tú no me quieras. ¿Por qué no puedes esperar? ¿Por qué no puedes esperar a que me desenamore?", decía la melodía.





La intensidad emocional del artista, y la verdad que plasma en sus letras despertó la intriga de los fans, que ansían saber qué contará en la canción que lleva el nombre de su ex.



Ya el martes el intérprete dio a conocer la noticia de su nuevo álbum a través de su recién estrenada cuenta de Instagram, y avanzó que este miércoles podríamos escuchar el primer sencillo.



Aunque muchos esperaban que se tratara de “Like Selena”, la canción publicada es “Heartless”, por lo que habrá que esperar un tiempo más para conocer





La canción de The Weeknd llega un mes después de que Selena Gomez lanzara “Lose You To Love Me" (Perderte para quererme), un tema inspirado en el romance que vivió con Justin Bieber.



“Me prometiste el mundo y yo te creí. Fuiste mi prioridad y lo adorabas. Incendiaste mi bosque y lo dejaste quemarse. Desafinaste en mis coros porque no eran tuyos. Vi las señales y las ignoré", comienza la canción.



“Necesitaba perderte para amarme. Di todo de mí y todos lo saben. Tú me destruiste y ahora es obvio. En dos meses nos remplazaste, como si fuera fácil. Me hiciste creer que me lo merecía".



A menos de 24 horas del estreno en YouTube, el sencillo ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones y con miles de comentarios positivos de sus fans, que no sólo la apoyan en esta nueva etapa musical, sino que reiteran que la decisión de terminar su relación con Bieber fue la mejor.