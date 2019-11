Santamaría: La gente que tiene cuentas con la justicia no goza de inmunidad





27/11/2019 - 16:01:01

ABI.- La gente que tiene cuentas pendientes con la justicia no goza ni gozará de inmunidad, en este proceso de pacificación, luego de casi un mes de disturbios originados por grupos irregulares, manifestó el miércoles el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.



"Las personas que tienen cuentas pendientes con la justicia bajo ningún concepto gozan ni gozarán de inmunidad", dijo a los periodistas en relación a los actos de terrorismo y sedición que se registraron por más de un mes.



Asimismo, indicó que "la inmunidad no es sinónimo de impunidad" y los procesos investigativos que desarrolla el Ministerio Público serán coadyuvados por la Policía.



A su juicio se debe coadyuvar para garantizar que quienes tienen pruebas fehacientes respondan ante la ley por originar acciones irregulares, financiar acciones terroristas o de atentar contra la seguridad de la ciudadanía.



"Dejemos claro, no es el Gobierno nacional que dispuso la aprehensión de Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca y otras personas, es el órgano judicial bajo competencia de la Fiscalía del Distrito de La Paz", apuntó.



Aclaró que los organismos de Seguridad del Estado, en este caso la Policía, está coadyuvando para hacer cumplir todos los requerimientos y mandamiento de aprehensión que emitió el Ministerio Público.



El viceministro solicitó colaborar para aprehender a gente que tiene cuentas pendientes con la justicia, con un trabajo responsable en la difusión de las informaciones.