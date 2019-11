Revelaron la causa de muerte de Harry Morton, ex de Lindsay Lohan e hijo del cofundador de Hard Rock Cafe





27/11/2019 - 13:53:46

INFOBAE.- El hijo del cofundador de Hard Rock Cafe sufría de una miocardiopatía, una enfermedad del corazón causada por un estrechamiento o bloqueo de las arterias coronarias, dijo el portavoz de la familia en un comunicado a varios medios.



Morton, propietario de la cadena de restaurantes Pink Taco, fue encontrado inconsciente el sábado en su casa de Beverly Hills por su hermano menor, Matt, y fue declarado muerto por los paramédicos que llegaron al lugar.



La familia agregó en su declaración a varios medios que la médica Kathy Magliato, amiga de la familia, descubrió que Morton “tenía calcificación en tres arterias principales y sufrió una muerte cardíaca repentina, una muerte inesperada causada por la pérdida de la función cardíaca”. La Oficina Forense dijo que, aunque se realizó la autopsia el lunes, la causa de la muerte de Morton estaba siendo investigada.



El joven provenía de una familia de empresarios gastronómicos. Su padre, Peter Morton, cofundó el Hard Rock Cafe, y el abuelo de Harry, Arnie Morton, fundó Morton’s Steakhouse.





A pesar de estas credenciales, su incursión en el mundo de la gastronomía no la hizo desde los despachos ni los puestos directivos, sino como empleado de verano en el Hard Rock Hotel de Las Vegas.



Harry Morton lanzó Pink Taco en 1999, cuando tenía 18 años. Además de la cadena de restaurantes mexicanos en 2008, compró la discoteca The Viper Room, donde River Phoenix murió de una sobredosis en 1993.



Morton estuvo vinculado románticamente con numerosas actrices de Hollywood, incluidas Demi Moore, Lindsay Lohan, Paris Hilton, Britney Spears y Jennifer Aniston.





Pink Taco, que tiene ubicaciones en todo el país, incluidos Los Ángeles, Chicago, Boston y Las Vegas, emitió un comunicado sobre la muerte de Morton poco después de que se supo la noticia. “Nos entristece el fallecimiento de Harry Morton, el fundador y ex propietario de Pink Taco. Fue un visionario. Nuestros pensamientos y condolencias están con su familia y amigos durante este momento difícil".



Lohan rindió homenaje a su ex novio compartiendo en Instagram una foto en blanco y negro donde se los ve juntos en el Festival de Cine de Venecia con la leyenda: “Mejores amigos. Mejor vida”. Según un vocero de la artista, Lohan está devastada por la muerte de Morton. La pareja se conoció en una fiesta de cumpleaños en julio de 2006.