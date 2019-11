Colombianos vuelven a salir a la calle a expresar descontento con el gobierno







27/11/2019 - 13:48:13

VOA.- Cientos de manifestantes se han reunido en el centro de Bogotá el miércoles para protestar contra algunas políticas del presidente Iván Duque. Hoy se suma una causa, una manifestación por la muerte de Dilan Cruz un estudiante que falleció el lunes tras ser herido en una manifestación.



Las movilizaciones que estremecen a diario la nación muestran una variedad inusualmente amplia de quejas, aunque con un lema similar: La oposición a un gobierno que muchos creen que solo vela por los ciudadanos más privilegiados.



Laura, una de las manifestantes dijo a la Voz de América que quiere una mejor sociedad. “Me preparo para ser docente, sueño con ser docente. Tengo una niña que me espera en casa. Sé que muchos niños están motivando a muchos papitos que hoy queremos un país mejor.”



“Le pido al presidente que nos escuche, que ya es hora de dejar de hacerse el sordo. Es hora de que escuche a su puedo. No queremos más violencia. Queremos paz, queremos una sociedad nueva”, agregó Laura.





La nueva marcha se celebra un día después de que el intento de Duque de frenar el malestar reuniéndose con un grupo que coordina las protestas saliese mal. Miembros del Comité Nacional del Paro se negaron a formar parte del diálogo convocado por el presidente con todos los sectores sociales, creando nuevas dudas acerca del tiempo que podrían prolongarse las costosas movilizaciones.



Duque reitera que tiene “una actitud abierta” para escuchar



El presidente Iván Duque reiteró el miércoles su total disposición al diálogo y afirmó que su actitud es abierta para escuchar a los organizadores del paro, tal y como lo hizo este martes en la Casa de Nariño, así como al resto de sectores del país.





El jefe de Estado, durante entrevista en Mañanas Blu, de Blu Radio, indicó que se reunió con los miembros del Comité Nacional de Paro para escucharlos e invitarlos a que participaran en el diálogo, y con representantes gremiales y cabezas de los entes de control, para acompañar “una agenda que tendrá lugar en todo el país”.



Enfatizó que con los dirigentes del paro “sigo teniendo una actitud abierta para escucharlos, pero también quiero que este diálogo se expanda en el territorio, claro, con un tiempo limitado, para que los colombianos también puedan expresar muchas de las cosas que sienten, pero, además, que lo expresen constructivamente para buscar soluciones”.



Explicó que la Gran Conversación Nacional tiene unos ejes temáticos que “se han visto en las referencias ciudadanas de los últimos días” y que ese espacio convoca tanto a los organizadores del paro, como a quienes no participan en el paro, porque “es una conversación sobre el país”.



Duque recalcó que es de suma importancia escuchar a todos los sectores para conocer sus expectativas y hallar las respuestas a sus peticiones.