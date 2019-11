El peso chileno cae al mínimo histórico de 812 por dólar debido a la crisis







27/11/2019 - 13:42:55

Infobae.- El peso chileno marcó este miércoles un nuevo mínimo histórico, al caer a 812 por dólar, en medio de una violenta crisis social que afecta al país desde hace 41 días.



El peso cayó 1,6% frente al cierre del martes -cuando alcanzó a los 799,26 pesos- en medio de la incertidumbre del mercado por la crisis y la violencia que no cesa y que ha dejado 23 muertos.



A las 12:11 hora local, el billete verde se transaba con un incremento de $12,89 y movía en puntas de $812,29 vendedor y $811,90 comprador. Se trata de niveles que superan el cierre del pasado 14 de noviembre, cuando la divisa estadounidense concluyó esa sesión en 803,80 pesos.



“El alza del dólar se debería en gran medida a la incertidumbre que se sigue observando en Chile y los actos de violencia que se mantienen, sin una acción decidida por parte de Gobierno y actores políticos para frenar esta situación. Cada día que pasa mientras no se logre establecer el orden público, el escenario económico seguirá debilitándose y la recuperación se postergará”, afirmó el gerente general de Ruvix, Sergio Tricio, en declaraciones recogidas por Emol.





Por su parte, un operador de bolsa de Santiago, en diálogo con Reuters, manifestó: “El peso está muy presionado por la incertidumbre de los inversionistas que se refugian en el dólar ante los temores de que las manifestaciones sigan creciendo y tengan consecuencias desastrosas para la economía”.







Incidentes en las calles en Chile





La violencia en Chile parece no tener fin a poco más de un mes de iniciadas las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera. Este martes, un incendio afectó el segundo piso del lujoso hotel Costa Real, de La Serena, tras ser saqueado durante la tarde.



De acuerdo a lo que informó Bio Bio, el fuego apareció al caer la noche cuando al menos 50 encapuchados ingresaron a las instalaciones, destrozando todo a su paso. Además, habrían asaltado al personal del recinto llevándose algunas de sus pertenencias.



"El incendio fue complejo porque teníamos huéspedes en el interior. Era en el segundo piso, en las piezas, y en el tercer y cuarto piso tuvimos que hacer búsqueda y rescate. Rescatamos aproximadamente a siete personas del interior del hotel. Fue un trabajo arduo y complicado al minuto del rescate”, señaló el Departamento de Bomberos a 24 Horas.



A raíz de estos incidentes, que se sumaron a nuevas manifestaciones en las calles de todo el país, el mandatario Sebastián Piñera encabeza una reunión de urgencia este miércoles. El objetivo es analizar los hechos de violencia que se vieron en distintos puntos durante la jornada del martes. Es que además de lo sucedido en el hotel, también en La Serena manifestantes atacaron el Ministerio de Educación. Hubo fuego y saqueos.