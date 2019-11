Juez determina detención domiciliaria para ex vocal electoral Delfín Álvarez en Cochabamba





27/11/2019 - 12:40:16

ABI.- Un juez ordenó la detención domiciliaria del ex vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Delfín Álvarez, sindicado por la comisión de varios delitos electorales por un presunto fraude en los comicios nacionales del 20 de octubre, informó el fiscal de materia, Jimmy Almanza.



"Tiene la imposición de la detención domiciliaria", manifestó al final de una audiencia de medidas cautelares.



El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, emitió un instructivo nacional para la investigación en contra de los vocales nacionales y departamentales del Órgano Electoral Plurinacional, por las irregularidades detectadas por una comisión especial de la Organización de Estados Americanos mediante una auditoría a las elecciones generales.



Según Almanza, el ex vocal deberá cumplir además con una presentación periódica en el Ministerio Público, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las oficinas del TED.



"También las prohibiciones de tomar contacto con los co-imputados que aún se encuentran prófugos, con testigos que son dependientes del mismo, con los cuales tiene influencia negativa", agregó.



Explicó que la resolución judicial fue tomada porque Álvarez demostró que es la única persona que está a cargo de sus padres, que son de la tercera edad, y una hija de cinco años.



Dijo que las medidas ordenadas harán que el imputado pueda someterse al proceso penal instaurado en su contra y participe en todos los actos investigativos y judiciales correspondientes.



Recordó que el Ministerio Público tiene dos órdenes de aprehensión vigentes contra el ex presidente del Tribunal Electoral Departamental, Martín Montaño, y el vocal, Hugo Montero.



"Ya se tiene activado el Código azul de la Policía Internacional para su búsqueda correspondiente y poder ejecutar la orden de aprehensión para los mismos", advirtió.



El ex vocal electoral Delfín Álvarez no emitió opinión sobre la resolución judicial y tampoco lo hizo su abogado defensor.