Gobierno realizará tres auditorías a BoA tras evidenciar daño de $us 16 millones





27/11/2019 - 12:37:55

ABI.- El gerente de la empresa Boliviana de Aviación (BoA), Juan Carlos Ossio, anunció el miércoles que, desde el Ministerio de Obras Públicas, se instruyó realizar tres auditorías a la aerolínea estatal: financiera, legal y operacional, luego de haberse evidenciado un daño de 16 millones de dólares por un supuesto proyecto regional.



Según Ossio, el proyecto "BoA Regional" se inició en 2015 con el objetivo de volar hacia Guayaramerín, Riberalta y Monteagudo, entre otros destinos, pero una de las dos aeronaves para ese fin presenta daños estructurales y la otra, pese a no hacer vuelos, tiene un motor alquilado por 35.000 dólares mensuales.



"Al final se ha perdido 16 millones de dólares y nunca llegaron a volar a esos lugares y los aviones están parados. Tenemos la instrucción de realizar tres tipos de auditorías de forma, una auditoría financiera, legal y una de operaciones", informó Ossio en conferencia de prensa.



Agregó que las dos aeronaves destinadas a "BoA Regional" costaron alrededor de 12 millones de dólares y no están en operación.



Por otro lado, Ossio mencionó que se encontraron otras irregulares en la aerolínea, como el abuso de "compras de emergencia", cuya figura permite adquirir repuestos con hasta un 100% de sobreprecio.



También dijo que se evidenció el incremento de planillas "sin justificación" y la contratación de personal extranjero para supuestas capacitaciones, cuyo presupuesto supera los 40.000 dólares mensuales.