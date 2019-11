Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, se cambiará el nombre a John







27/11/2019 - 11:22:31

INFOBAE.- Shiloh Jolie Pitt, una de las hijas de Brad Pitt y Angelina Jolie, siempre ha demostrado su gusto por los atuendos, peinados e incluso los nombres del género opuesto. Es por eso que se decidió cambiar el nombre a John.



Desde pequeña, la hija de los actores siempre se inclinó por tener atuendos, masculinos, lucir ropa suelta, tener el cabello corto e incluso ser llamada referida con nombres que típicamente se le dan a los hombres.



“Ella solo quiere llamarse John. John o Peter. Entonces es una cosa de Peter Pan. Así que tenemos que llamarla John. ‘Shi, quieres ...’ - ‘John. Soy John’. Y luego digo: ‘John, ¿quieres un poco de jugo de naranja?’ Y ella responde: ‘¡No!’ Entonces, ya sabes, es ese tipo de cosas que son lindas para los padres, y es probablemente realmente desagradable para otras personas”, dijo Brad Pitt en 2008 durante una entrevista con Oprah Winfrey.



Dos años después, Angelina Jolie también habló al respecto con la revista Vanity Fair y reveló que ni ella, ni su entonces esposo, le dirían a la pequeña de siete años cómo comportarse.



“Le gustan los trajes. Lleva corbata, chaqueta y pantalones. Le gusta vestir como un niño. Quiere ser como un niño. Tuvimos que cortarle el pelo. Le gusta usar cosas de hombre. Ella cree que es como uno de sus hermanos. Brad y yo no pensamos decirle cómo debe actuar o cómo debe sentirse. Que ella misma encuentre su lugar”, explicó la también directora.



Actualmente Shiloh, o John, como desea que le llamen, está pasando por un tratamiento de hormonas masculinas con el apoyo de sus padres, según la revista Elle. Así, podrá iniciar la transición de género con el que se ha sentido identificado desde que tenía poco menos de tres años.





Durante la premiere de "Invencible", Shilo decidió vestirse como sus hermanos (Foto: AFP)

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, nació el 27 de mayo de 2006 en Swakopmund, Namibia. Fue la tercera hija de la pareja, tras Maddox Chivan y Zahara Marley. Sus hermanos menores son Pax Thien y los gemelos Knox Leon y Vivienne Marcheline.



Sus padres



La famosa pareja conformada por Jolie y Pitt están legalmente solteros, sin embargo, no han finalizado su divorcio según los papeles que obtuvo el portal The Blast. De acuerdo con el sitio, los actores no han podido coincidir en ciertos aspectos.



La situación acerca de la custodia de sus hijos está resuelta. El mayor de los seis, Maddox, actualmente se encuentra estudiando bioquímica en la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur. Así que se redujo a la custodia de cinco de sus hijos.





Sin embargo, la actriz dio una entrevista a la revista Harper’s Bazar, en la que confesó que le gustaría vivir fuera de Estados Unidos, pero no lo puede hacer porque sus hijos no son mayores de edad y aún dependen de las decisiones de Pitt.



“Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos tengan 18 años”, dijo la talentosa actriz de 44 años. “En este momento tengo que basarme donde su padre elige vivir”, declaró Jolie sobre su presente a la revista.