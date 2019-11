Así se ve Luis Miguel a unos meses de cumplir 50 años: revelaron la foto que el cantante habría pedido ocultar







27/11/2019 - 11:14:25

INFOBAE.- A mediados de noviembre se supo que “El Sol” había causado furor a su llegada a un restaurante en el puerto, pues impactó a todos los comensales de un restaurante en el sitio turístico, así como a los meseros.



La periodista Ana María Alvarado se encontraba en el lugar y reveló a la revista Quién algunos detalles de la aparición de Luis Miguel, quien estaba acompañado por su novia, la modelo Mollie Gould.



Luis Miguel acudió a cenar al restaurante Harry’s Steakhouse & Raw Bar, en la Riviera Diamante. Según la periodista, el cantante se veía “muy bien” y parecía que había bajado de peso, un tema que en varias ocasiones le ha traído críticas en redes sociales. Alvarado además destacó la belleza de Mollie Gould, quien además es corista del cantante y bailarina.





Apenas entró al lugar, “todos los meseros querían atenderlo”, pero ante el revuelo que causó, Luis Miguel prefirió disfrutar de la cena en una zona más apartada.



“No lo dejaron ni comer, pobre. Ser demasiado famoso debe ser difícil. No podía hacer nada, porque todos lo veíamos... de hecho creo que, porque le tomamos fotos, se enojó y se fue a la parte de arriba. Se levantó, se me quedó viendo y se fue... La gente se paraba enfrente de su mesa para captarlo también en video. Entonces les pedía que lo dejaran cenar y que ya después les daba la foto, pero nadie le hizo caso”.



Luis Miguel, según el relato de Alvarado, le pidió al gerente del restaurante que lo llevaran al segundo piso, lo cual ocurrió y la zona fue bloqueada para evitar que más gente tratara de tomarse una foto con él.



Quien sí pudo acercarse al cantante y tomarse una fotografía con él fue el comediante Javier Carranza, conocido como “El Costeño”.





Sin embargo, según la información que se difundió entonces, Luis Miguel le habría pedido al “Costeño” que no mostrara su rostro en la fotografía, así que poco después circuló la imagen con un emoji para cubrir la cara de “El Sol”.



“El Costeño” estuvo de visita esta semana en el programa matutino Hoy, de Televisa, y ahí no sólo habló del encuentro con Luis Miguel, sino que se mostró la imagen original, que ya fue retomada en algunas cuentas de Instagram.



Carranza únicamente comentó que Luis Miguel se veía muy bien y que, en efecto, iba acompañado por su novia Mollie. Además aprovechó para burlarse de Jorge “El Burro” Van Rankin, amigo de Luis Miguel, pues dijo que el cantante ni lo conoce.





La fotografía ha llamado la atención en redes porque son escasas las ocasiones que Luis Miguel se deja ver en público y que accede a tomarse fotografías con sus seguidores.



El próximo abril cumplirá 50 años y, al menos por ahora, parece estar alejado de los reflectores públicos, pues durante todo el año realizó una gira que lo llevó por diversos países de América y también por distintas ciudades a lo largo de Estados Unidos.



La vida de Luis Miguel



Aunque la serie biográfica de Luis Miguel permitió conocer detalles poco conocidos en la vida del cantante, el escritor Javier León aseguró el pasado octubre que “aún hay mucho por contar” sobre el cantante, así que prepara un nuevo libro con más información de “El Sol”, que se publicará el próximo año.



León es autor de los libros “Luis Mi Rey” (1997), base a la exitosa serie televisiva sobre el cantante, y de “Luis Miguel, La Historia” (2018). Dijo que en su tercera entrega se incluirán “muchos detalles exclusivos” sobre el Luis Miguel adulto “que no se pudieron abordar en los anteriores libros”.