La Justicia brasileña examinará hoy un caso que puede enviar a Lula da Silva de nuevo a la cárcel







27/11/2019 - 10:50:15

INFOBAE.- Casi dos años después del juicio que llevó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la cárcel, los jueces del Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF4) -segunda instancia- se reúnen este miércoles para decidir un caso que puede ser decisivo para el futuro del líder del Partido de los Trabajadores, quien puede regresar a prisión. Los magistrados juzgarán la apelación de Lula contra la condena en primera instancia por corrupción y lavado en el llamado caso Atibaia.



Lula fue condenado en primera instancia después de que la justicia determinase que se benefició de las reformas en una casa de campo en Atibaia, en el interior de Sao Paulo, a cambio de ayudar en la obtención de contratos de Petrobras a las constructoras Odebrecht y OAS.



Fuera de la cárcel, Lula ya ha alcanzado la sexta parte de la condena cumplida en el caso del tríplex de Guarujá, lo que garantiza que no volverá al régimen cerrado por este primer caso, aún pendiente de apelación en los tribunales superiores. Así, el caso de Atibaia puede ser decisivo para el futuro del ex jefe de Estado, ya que existe también una articulación en el Congreso para la devolución de la posibilidad de encarcelamiento de los condenados en segunda instancia.





Entre las nueve causas penales abiertas en su contra en Paraná, San Pablo y DF, el caso Atibaia es el que se encuentra en la etapa más avanzada después del proceso del tríplex, cuya condena ya ha sido confirmada también en el Tribunal Superior de Justicia.



En febrero, la jueza Gabriela Hardt, que reemplazó a Sergio Moro en la Corte Federal de Curitiba, condenó al ex presidente a 12 años y 11 meses de prisión por haber aceptado las mejoras en la propiedad rural a cambio de favorecer a los contratistas en los contratos de Petrobras. Otros nueve acusados también fueron condenados.



La defensa y el Ministerio Público Federal apelaron al Tribunal Regional Federal de la IV Región, un tribunal con sede en Porto Alegre que sirve como segunda instancia de la justicia federal. En el juicio de este miércoles, tres jueces leerán sus votos en la parte final, antes de que se proclame el resultado.



El juicio puede durar todo el día este miércoles. Por ejemplo, en el caso del tríplex de Guarujá, la sesión duró más de nueve horas.