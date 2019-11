Ministro afirma que no hay claridad en negocio del gas con Argentina





27/11/2019 - 07:15:43

El Diario.- El ministro de Hidrocarburos del Gobierno transitorio de Bolivia, Víctor Hugo Zamora, indaga el mecanismo y procedimiento que definieron los volúmenes y precios en la negociación de la cuarta adenda del contrato de exportación de gas natural a la Argentina.



A Zamora le generan muchas dudas respecto al acuerdo que se firmó entre el exministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y el saliente secretario de Energía del país vecino, Gustavo Lopetegui.



“Yo creo que más que un mal negocio no hubo claridad en la información sobre el negocio de los hidrocarburos y lo que debemos empezar a destapar es cuál fue el mecanismo y procedimiento para negociar los volúmenes y precios con la Argentina”, dijo el ministro a una consulta de TARIJA ECONOMÍA.



La autoridad que es oriunda de Tarija, de donde sale gran parte del gas natural exportado al mercado argentino, está firme en su decisión de iniciar los primeros pasos para renegociar el contrato de exportación de gas boliviano.



Según datos de la Secretaria de Energía de Argentina, se ahorra al menos 300 millones de dólares por la adenda al contrato de importación de gas desde Bolivia porque permitió reducir casi a la mitad el suministro en los meses de verano y se anticipa que esa reducción de divisas se logrará en 2020.



En febrero de este año se suscribió la cuarta adenda al acuerdo de compra de gas iniciada en 2006 y tiene vigencia hasta 2026.



La última negociación contempla el envío de al menos 16 millones de metros cúbicos de gas por día (MMm3d) en mayo y septiembre y de 18 MMm3d en junio y agosto con más demanda para después disminuir a 11 millones de metros cúbicos por día (MMm3d) en los meses de época de verano.



El precio fijado para los 11 MMmcd no se mueve y está por los 6 dólares el millón de BTU, pero para los otros volúmenes se basa en el valor que tiene el LNG en el mercado regional.



“Tenemos que hablar con la Argentina, estamos empezando el próximo año, porque hay más tiempo para ello, y vamos a dejar expedita la ruta para que puedan hacer de manera muy abierta las autoridades del próximo gobierno. Y lo que tenemos de urgencia es el negocio del gas con Brasil y eso lo vamos a encarar”, afirmó Zamora.