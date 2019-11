Senador del MAS propone ley para legalizar autos chutos







27/11/2019 - 07:12:15

Erbol.- El senador del MAS, Omar Aguilar, anunció este martes que presentará un proyecto de ley para regularizar vehículos indocumentados, o también llamados "chutos", y de esa manera poder generar nuevos ingresos para el erario nacional tras las afectaciones económicas causados por los conflictos políticos.



“Hoy día hemos anunciado, hemos terminado de prepararlo, en las próximas horas vamos a presentarlo de manera formal a la Cámara de Senadores que va a ser cámara de origen”, informó a ERBOL el legislador masista, que también es representante del autotransporte.



Aguilar agregó que se buscará desarrollar el proyecto en coordinación con el Ministerio de Economía así como con el Ministerio de Obras Públicas, esperando lograr consensos con el Ejecutivo y también viabilizar su aprobación en la Asamblea.



El legislador chuquisaqueño considera que el legalizar los autos indocumentados sobre todo en provincias, es una cuestión de “necesidad social”.



Aguilar aseveró que esta medida representará un ingreso importante para el Estado a nivel nacional y municipal, después de los conflictos que duraron por más de un mes. No obstante, por la misma razón de los problemas que hubo en el país, considera que no se deben incrementen las multas.



“Estos vehículos que están años y años, no pagan impuestos y siguen circulando en territorio nacional”, apuntó el asambleísta.