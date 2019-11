Médicos denuncian que galenos cubanos ganaban $us 4.000





Página Siete.- Los médicos solicitan al Gobierno en transición que el presupuesto de Salud se incremente en un 10% para garantizar un sistema público gratuito. Denuncian además que los galenos cubanos ganaban hasta 4.000 dólares.



“En esta etapa de transición se coordinará estrechamente con el ministro de Salud, Aníbal Cruz, y con el viceministro, Erwin Viruez, para que incremente el presupuesto para Salud en 10%. Es fundamental”, destacó el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.



El dirigente, quien ahora es el coordinador entre los profesionales y el Ministerio de Salud, explicó que ese pedido será escuchado por la presidenta de transición, Jeanine Añez, ya que se quiere una buena salud para la población.



Indicó que el Gobierno realizará un diagnóstico para ver si este pedido es efectivo, de lo contrario aseguró que se aumente por lo menos a un siete y 8%. Actualmente, el Estado invierte en Salud el 4% de su presupuesto.



Larrea aseguró que se siente engañado por las anteriores autoridades porque Gabriela Montaño, exministra de Salud, prometió 5.000 ítems y 200 mil millones de bolivianos para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS). “Actualmente no se sabe dónde está ese presupuesto y los ítems. Todo lo que dijo a la población era mentira. Estamos realmente sorprendidos”, indicó.



Añadió que de acuerdo con las auditorías que se realizan en el ministerio se encontraron informes sobre los médicos cubanos y se conoció que ganaban cuatro veces más que un galeno boliviano que trabaja en provincia.



“Los médicos cubanos ganaban 4.000 dólares, es decir 32.000 bolivianos, pero un médico que trabaja en las provincias gana 8.000 bolivianos”, sostuvo.



Hace una semana, 750 médicos cubanos, que llegaron a Bolivia para trabajar en el área rural, se fueron a su país debido a un acuerdo que realizó el Gobierno de transición con la embajada del país caribeño.



Larrea remarcó que no se sabe qué cosas hacían específicamente esas personas y por eso se debe continuar con la auditoría. “Unas farmacéuticas que ganaban 17.000 bolivianos sin presentar algún proyecto”, contó.



Resaltó que solicitarán un bono para los médicos que atienden en el área rural porque para este año no se podrá hacer cambios en las planillas.



Indicó que todos los becarios que fueron a Cuba serán evaluados en Bolivia para certificar su título. “Aquí no hay revanchas”, dijo. Anunció auditorías a las becas que otorgó el ministerio por presuntas irregularidades.