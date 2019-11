Audio: Exdefensor dice que Cruz lo amenazó con Evo







27/11/2019 - 06:45:32

El País.- En un audio al que accedió ANF, el ex Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, asegura que la actual Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, le amenazó de acusarlo con el entonces presidente Evo Morales, si seguía con reclamos y denuncias a la actual gestión.



En el audio, el ex Defensor del Pueblo habla con la ex directora jurídica de la Defensoría del Pueblo, Mónica Ávila, y revelan los amedrentamientos que habrían recibido de parte de Nadia Cruz. La conversación, vía teléfono, se habría realizado en mayo de este año, cuando Morales seguía como Presidente y Tezanos ya no estaba a cargo de esa entidad.



La ex directora consulta a Tezanos sobre algunos trámites administrativos pendientes a realizar, y éste le responde que los mismos deberían ser rápidos en la Defensoría, pero “como no están en la línea” sospecharán algo negativo.



Línea



Ávila hace referencia a que la línea de Cruz es amedrentar, acosar y mentir, y si se la contradice, entonces ella, como represalia, informaba al presidente Evo Morales.



“Solamente soy yo el que escribo y lo demás (Nadia Cruz) me lo ha dicho por teléfono (¿Por teléfono te ha dicho que se va a quejar al Presidente?) Si”, afirmó Tezanos Pinto.



Ambos coinciden que Cruz, a través de otras personas, hace seguimiento a los funcionarios para amedrentarlos, “el tema es que esas cositas, por ejemplo, no podríamos probar, pero el tema es asumir defensa”, dijo el ex Defensor.



Tezanos da a entender que no puede negar esta situación; sin embargo, no lo hizo público debido a “que no se puede involucrar a esa parte (que hace referencia al entonces presidente Evo Morales). Pero vamos a ver cómo hacemos paso a paso, cada día”.



Cruz fue cuestionada estos días por su parcialización al Movimiento Al Socialismo (MAS) e incluso esta autoridad participó en el cabildo de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba que se realizó en Villa Tunari y allí pidió a los cocaleros apostar por la vía democrática con el fin de que ya no haya más muertos. Además, hizo que los asistentes griten: “Ni olvido ni perdón, justicia”.



Un grupo de activistas se movilizó en predios de la Defensoría del Pueblo exigiendo la renuncia de Cruz por sus recientes intervenciones de carácter político. También autoridades políticas hicieron este pedido.