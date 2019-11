El exministro JR Quintana está en la Embajada de México, según la Canciller







27/11/2019 - 06:44:34

Página Siete.- La canciller Karen Longaric afirmó que el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se encuentra en la Embajada de México. Ratifico que la exautoridad tiene en su contra una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público.



“(Quintana) está en la Embajada de México y tiene mandamiento de aprehensión. Tengo que tomar nota de estos requerimientos que me hace la Fiscalía”, declaró Longaric a Fides Tv.



Por su parte, el Ministerio Público reveló que tiene suficientes indicios para pedir la aprehensión de Quintana, incluso después de haber escuchado a cuatro funcionarios de esa cartera de Estado que lo implicaron en sedición y terrorismo.



“Ya se tienen algunas declaraciones que se han referido sobre el tema. Son cuatro declaraciones de funcionarios (...). Hay los suficientes indicios para poder determinar su aprehensión”, informó la fiscal asignada a Casos Especiales, Sarina Guardia.



Asimismo, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, indicó -en una entrevista con la Red Erbol- que de acuerdo con lo adjuntado a la denuncia de Murillo, hay filiaciones y declaraciones de Quintana, “en las que llama a generar una sedición, y esta se traduce en una conmoción popular que podría generar una catástrofe”.



La Fiscalía General ordenó la semana pasada la apertura de una investigación en contra de Quintana, después de que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentara una demanda penal en contra de la exautoridad por sedición y terrorismo.



La fiscal Guardia explicó que Quintana es procesado por los delitos de sedición, terrorismo, instigación pública y financiamiento al terrorismo. “En las primeras investigaciones que se hicieron después de abrir el caso se avanzó. Ya se entregó a la Policía (la orden de aprehensión) para que lo detengan”, precisó.



La Cancillería no otorgó el salvoconducto respectivo a Quintana ni a otras exautoridades porque tienen en su contra mandamientos de aprehensión.



El pasado 10 de noviembre, horas después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, se desataron actos violentos y hasta terroristas. Quemas de 64 buses PumaKatari, de casas de personalidades, la destrucción de un gasoducto y el atentado contra la planta de combustible de Senkata son algunos de los hechos que se registraron en 10 días.



El ministro Murillo aseguró que las acciones de violencia eran promovidas por Quintana y también por Raúl García, hermano del exvicepresidente.



A eso se suman las declaraciones que dio el exministro de la Presidencia en una entrevista a un medio ruso, días antes de la renuncia de Morales, en las que aseguró que Bolivia se iba a convertir en un Vietnam pequeño.



La fiscal del caso afirmó que actualmente se hacen los trámites correspondientes “para evitar la salida del país” de Quintana.



Ayer efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) realizaron diferentes operativos con la orden de aprehensión; sin embargo, hasta la tarde no se dio con la exautoridad de Estado.



Cuatro órdenes de aprehensión más



Un comunicado de la Cancillería de Bolivia revela que hay cinco órdenes de aprehensión para exautoridades que actualmente están en la Embajada de México.



“Karen Longaric recibió en Cancillería a la embajadora de México, a quien entregó copias de las órdenes de aprehensión para cinco solicitantes de asilo, a petición de la Fiscalía General del Estado”, señala un aviso que publicó en Twitter.



Se conoce que los exministros de Gobierno, Carlos Romero; de Culturas, Wilma Alanoca; y de Justicia, Héctor Arce, pidieron asilo a este país.



Asimismo, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, es otro de los exministros que se encuentra en esta embajada.



La Fiscalía aseguró que ya hay orden de aprehensión contra Quintana y contra Alanoca, ella porque se encontraron bombas molotov en el ministerio que dirigía.



De las otras exautoridades se conoce que pidieron asilo y están en espera de los salvoconductos para viajar a México.



Mientras tanto, la Policía busca a los exministros y otras exautoridades contra quienes pesan denuncias penales.