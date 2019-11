Defensora justifica su arenga con cocaleros y no renuncia al cargo





Erbol.- La Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, justificó la arenga que realiza frente a un cabildo de cocaleros del trópico de Cochabamba y, además, rechazó los pedidos de su renuncia, bajo el argumento de que su dimisión sólo perjudicaría a la entidad defensorial.



El lunes, en el cabildo realizado en el Trópico de Cochabamba, Cruz arengó a los cocaleros: “hermanas y hermanos: ni olvido ni perdón, justicia”. Entretanto, ciudadanos tomaron la Defensoría en La Paz pidiendo su renuncia y también políticos, como Rafael Quispe, solicitaron su dimisión porque la consideran parcializada hacia el MAS.



Cruz argumentó que su arenga “responde a los pedidos de justicia y memoria a las víctimas de este conflicto, que el propio Gobierno ha reconocido que no pueden quedar impunes”.



Aseveró que además se reflexionó “al sector cocalero para que opte por participar de las próximas elecciones generales y cesar en sus movilizaciones al igual que a toda la población”.



Respecto a las solicitudes de renuncia, la Defensora del Pueblo señaló que “éstas deben ser canalizadas a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.



Agregó que su renuncia mermaría la estructura orgánica de la Defensoría, puesto que la entidad debería tener un Defensor y tres adjuntos, pero actualmente sólo tiene una adjunta (ella) que actúa como Defensora interina y dos adjuntos.



“Una renuncia adicional lo único que generaría es perjudicar el desenvolvimiento o la estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo”, advirtió.



Ante los cuestionamientos en sentido de que defendía más a cocaleros que a ciudadanos que fueron atemorizados por hechos de vandalismo, Cruz sostuvo que “no es lo mismo perder una vida humana que atemorizar a la gente”



Aseveró que el temor en la ciudadanía estaba generado además por la falta de Estado, porque al momento de ocurrir no había nadie resguardando la seguridad.



Cruz también rechazó el usar del término “hordas” para referirse a un grupo de personas (como se calificó a grupos vandálicos), puesto que considera que así se lastima “la sensibilidad” y se genera rencor.



A los legisladores que se manifestaron en su contra, Cruz les dijo que ellos tienen la posibilidad en la Asamblea de llevar adelante una elección de Defensor titular.