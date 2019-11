Morales pide garantías para volver a Bolivia y votar en las elecciones próximas







27/11/2019 - 06:32:04

La Razón.- Desde México, el presidente Evo Morales pidió garantías para volver a Bolivia y participar como un votante más en las elecciones próximas porque ya tomó la decisión de no volver a postular. Además calificó de “otra mentira más” las denuncias de que tuvo contactos con el hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.



En una entrevista con Telemundo, Morales aseguró que tiene informes que el Departamento de Estado de Estados Unidos, al igual que “la derecha boliviana golpista”, no aprueban su retorno a Bolivia, de donde salió rumbo a México el lunes 11 tras dimitir presionado por cívicos, un motín policial y la sugerencia del mando militar de dimitir.



“Pido garantías para que vuelva, tengo todo el derecho para volver a Bolivia, repito, no estoy diciendo que voy a volver a ser candidato a la Presidencia, ya está definido, decidido, no seré candidato a la Presidencia, pero sí, como cualquier ciudadano, tengo que estar en Bolivia para participar en las elecciones”, sostuvo.



La administración de Manuel López Obrador concedió asilo político a Morales y le facilitó un avión para su traslado desde el Chapare, donde se refugió para anunciar su dimisión al cargo en medio de denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre, lo que fue apoyado con un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA).



Tras la dimisión se desató una serie de hechos de violencia que derivaron en la salida de los militares a las calles y más de 30 muertos. El Legislativo aprobó, como parte del proceso de pacificación, la ley para las elecciones y elección de nuevos vocales electorales. Los nuevos vocales convocarán a elecciones, de las que fueron vetados Morales y Álvaro García.



Junto a Morales se fueron el exvicepresidente Álvaro García y la exministra de Salud Gabriela Montaño.



Morales calificó de “otra mentira más” denuncias de supuesta relación con el hijo del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.



El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán, vino a Bolivia a estudiar pilotaje de avión, y que además tuvo credenciales de ingreso a la Asamblea Legislativa Plurinacional en 2016.