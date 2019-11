Monseñor Jesús Juárez: Hemos vivido varios años con mentiras







27/11/2019 - 06:30:29

El Día.- Monseñor Jesús Juárez, arzobispo de Sucre, expresó este martes que por varios años el pueblo boliviano vivió en la "mentira" que se le hizo creer, pero por delante está la esperanza de vivir en la verdad y pacíficamente.



"Debemos luchar por vivir en la verdad y que no se imponga la mentira, porque hemos vivido varios años aceptando las mentiras que se nos han dicho y ahora se va descubriendo la verdad", dijo Juárez.



Procesos judiciales a exautoridades. Las declaraciones del religioso surgen tras celebrar la misa de acción de gracias por el servicio y entrega de la tropa policial en el departamento de Chuquisaca.



Juárez demandó que, en los procesos judiciales en contra de las exautoridades gubernamentales, se debe ir por la normativa en todas sus etapas y descartar el amedrentamiento y las amenazas.



"Luego de estos acontecimientos, debemos promover una verdadera reconciliación para luchar y vivir siempre en la verdad, por encima del odio debe reinar el amor fraterno", apuntó el arzobispo.



Acotó que debe existir el deseo y el compromiso de restituir la unidad de toda la nación tras los conflictos sociales que acontecieron después de los comicios generales del 20 de octubre.



Mediación y accionar decisivo. La mediación de la Iglesia Católica, la ONU y la UE abrió indudablemente un espacio de comunicación urgentemente necesario en Bolivia. "Esto expresa una lógica de negociación sindical que es histórica", dice en entrevista con DW Fernando Mayorga Ugarte, sociólogo y doctor en Ciencia Política, director del Centro de Estudios Universitarios de la Universidad Pública de Cochabamba. "De plantear la renuncia de Jeanine Áñez, los sindicatos y organizaciones indígenas pasaron a permitir una negociación", señala. El ministro de la presidencia, Arturo Murillo, tuvo un rol clave para hallar puntos de convergencia, añade. "Todo eso tuvo éxito debido a la presencia de los mediadores de la Iglesia, la UE y la ONU", añade Mayorga Ugarte.



"Pretendía quedarse con una elección que no ganó"



El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que el expresidente Evo Morales pretendía quedarse con una elección que no ganó, ya que el proceso estuvo lleno de irregularidades, y causó una crisis política y social en Bolivia.



"Cuando alguien que no ha ganado la elección pretende quedársela, definitivamente esa persona está dando un quiebre institucional", dijo a BBC Mundo.