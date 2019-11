Ministro de Justicia asegura que el Órgano Judicial mantendrá su autonomía en el marco de sus atribuciones







26/11/2019 - 21:31:12

Sucre, (ABI).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, aseguró el martes que el Órgano Judicial mantendrá su autonomía, como máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria, en el marco de sus atribuciones y en sujeción a los valores, principios y normas vigentes, después de reunirse con los miembros de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sucre.



"Nuestro respeto a la independencia del Órgano Judicial, en este gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez no existirá más ningún tipo de injerencia al Órgano Judicial, el Órgano Ejecutivo no definirá más dentro del Órgano Judicial", subrayó en una conferencia de prensa.



Coimbra dijo que el Órgano Judicial goza de la confianza y respaldo social, para la práctica de una justicia imparcial, pronta, transparente, de calidad y accesible, con resoluciones y actuaciones que garantizan la seguridad jurídica en materia ordinaria.



La autoridad de Estado aclaró que el Gobierno nacional de transición no interferirá en fallos judiciales, ni ejercerá algún tipo de injerencia o persecución política y otras irregularidades.



Enfatizó que también se reunió con los presidentes de los tribunales departamentales de justicia, a quienes les instó empoderarse de sus funciones jurisdiccionales, sobre la base de la legalidad, las leyes y la Constitución Política del Estado.



"Es momento de que los jueces se sientan liberados del poder político", expresó.



Advirtió, sin embargo, que el Órgano Ejecutivo no permitirá ningún hecho de corrupción y están dispuestos a trabajar en coordinación con las máximas instancias de justicia.