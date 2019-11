Almagro: Morales pretendía quedarse con una elección que no ganó





26/11/2019 - 18:28:00

ABI .- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que el expresidente Evo Morales pretendía quedarse con una elección que no ganó, ya que el proceso estuvo lleno de irregularidades, y causó una crisis política y social en Bolivia.



"Cuando alguien que no ha ganado la elección pretende quedársela sobre un esquema sistemático doloso por el cual altera el resultado electoral, definitivamente esa persona está dando un quiebre institucional", dijo en entrevista con BBC Mundo difundida el martes.



Morales, asilado en México, se declaró víctima de un golpe de Estado al dimitir al cargo en medio de masivas protestas ciudadanas por el "fraude electoral" que habría promovido el Movimiento Al Socialismo (MAS) en los comicios del 20 de octubre.



"Acá el golpe de Estado es el de Evo cuando pretende quedarse con una elección que no había ganado", acotó Almagro.



Además, señaló que una misión de expertos de la OEA identificó serias irregularidades en las elecciones de octubre y que desde el Gobierno de Morales "nunca refutaron una sola línea del informe de la auditoría ni media línea del informe de la misión de observación electoral".



"Una vez que Evo Morales quedó en evidencia, no tenía otra opción que irse", dijo el jefe de la OEA.



A su juicio, la crisis de Bolivia empezó cuando Morales decidió presentarse a un cuarto mandato consecutivo en contra de los preceptos de la Constitución y sin respetar el veto que estableció la población en un referendo el 21 de febrero de 2016.



"Constitucionalmente no le correspondía. Eso tensa las cosas en el país, pierde ese referendo y pese a eso va por un procedimiento judicial para ir a su reelección", explicó.



Almagro también dijo que el Gobierno provisional de la presidenta Jeanine Añez no es producto de un golpe de Estado, sino de un "vacío de poder".



"Es un Gobierno absolutamente preocupado de ir a un proceso electoral tan pronto como sea posible" y "creo que han dado todas las medidas y facilitado todas las negociaciones necesarias para ir a ese proceso", apuntó.



Las nuevas elecciones se celebrarán en menos de 120 días con un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) con nuevos actores políticos y sin Morales como candidato.