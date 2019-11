Tom Cruise está demasiado viejo para hacer películas de acción: las duras declaraciones del escritor de Jack Reacher







26/11/2019 - 16:54:10

INFOBAE.- ¿Misión imposible? Los días de Tom Cruise como estrella de acción podrían estar contados, al menos según el autor de Jack Reacher, Lee Child. El escritor de la serie de novelas cuyo personaje principal es Jack Reacher, el cual ha sido llevado a la pantalla por Cruise en dos ocasiones, opina que el intérprete ya está muy viejo para el papel.



Durante una entrevista con The Sunday Times, Child reveló sus verdaderos pensamientos respecto al actor y su papel en la franquicia, así como su negación ante el inminente final de su protagonismo en ella tras la segunda entrega. “Cruise se mostró reacio. Tenía su propia inversión en la franquicia, iba a argumentar en contra de su salida”, afirmó Child. “Suena extremadamente condescendiente pero creo que es algo bueno para él. Es demasiado viejo para estas cosas. Tiene 57 años, necesita seguir adelante, hacer la transición para ser un actor de personajes. Podría sacar otros 20 años en el negocio. Es muy talentoso”.





Cruise protagonizó dos películas de Jack Reacher adaptadas de las novelas de Child, Jack Reacher: Bajo la mirada, de 2012, y Jack Reacher: Never Go Back, de 2016. En el año 2018, el autor anunció que la franquicia de la película estaba llegando a su fin y que estaba escribiendo una adaptación para televisión basada en el personaje principal.



¿Tom Cruise es demasiado viejo para hacer películas de acción? La mayoría de los críticos y cinéfilos dirían que no, especialmente porque Misión Imposible: Fallout obtuvo elogios unánimes el año pasado y recaudó USD 787 millones en todo el mundo para convertirse en la película más taquillera en los 22 años de historia de la franquicia.



Cuando Cruise fue elegido inicialmente como Jack Reacher, muchos fanáticos de los libros comentaron que era bastante más bajo que el personaje ficticio.



El año pasado, reveló que si bien las novelas de Jack Reacher se adaptarían a una serie de televisión, Cruise no repetiría su papel porque no tenía el “físico” del personaje. Reacher fue descrito en las novelas como una altura de 1,95 cm, pero Cruise se sitúa en un 1,70 cm. Child habló sobre la altura de la estrella de Top Gun con The Times. “Nunca lo he visto descalzo”, admitió. “Lleva botas Timberland con una suela decente en ellas. Pero él es absolutamente de estatura promedio. Todos los actores son pequeños ".





El escritor también hizo referencia a la altura de Cruise cuando anunció la adaptación televisiva. El autor dijo que “realmente disfrutó” trabajar con la estrella pero que quería ser fiel al personaje. “En última instancia, los lectores tienen razón. El tamaño de Reacher es muy, muy importante, y es un gran componente de quién es. Entonces, lo que he decidido hacer es: no habrá más películas con Tom Cruise”, expresó Child a BBC Radio.





“Hay algo en la cámara que favorece a las personas más pequeñas”, agregó. “Daniel Craig es muy pequeño. Estuve en un avión con él una vez. La cámara ama ciertas cosas. Gente pequeña con cabezas grandes. Los ojos de Anne Hathaway. La boca de Julia Roberts...".



Por su parte, el actor nominado al Oscar no ha dejado que las críticas de Child le impidan ser una mega estrella de cine de acción. Ha aparecido en tres películas de acción desde que terminó la franquicia de Jack Reacher, American Made y The Mummy de 2017 y Misión Imposible: Fallout de 2018. También está listo para repetir su icónico papel del piloto Maverick en la próxima película de Top Gun: Maverick que saldrá el próximo año y está trabajando en Mission Impossible 7, que se lanzará a nivel mundial en 2021.



La estrella de Jerry Maguire todavía hace sus propias acrobacias. Mientras filmaba Mission Impossible: Fallout en 2017, sufrió una fractura en el tobillo después de realizar un truco cuando saltó del andamio a un edificio. Su accidente causó una pausa en la filmación, pero no le impidió seguir haciendo las escenas de riesgo tanto en ese filme como en el futuro.