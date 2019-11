Camacho y Pumari serán candidatos si se concreta un frente único







26/11/2019 - 16:11:14

ABI.- Los presidentes de los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, respectivamente, afirmaron el martes que están dispuestos a postular como candidatos a la presidencia y vicepresidencia en las elecciones generales, sí se concreta un frente único porque no quieren dividir el voto.



"El país demanda una renovación como lo hacen en Santa Cruz los distintos sectores como las juntas vecinales y gremiales que apoyan la misma dupla Camacho-Pumari, tenemos que sentarnos como sectores y bajo una responsabilidad institucional si nos corresponde asumir (...), si ese es el mandato lo vamos a asumir", dijo Camacho en una conferencia de prensa.



Explicó que su decisión será asumida en base un análisis profundo y que no genere un escenario de fricción, sin embargo, pidió a los políticos tradicionales deponer actitudes y pensar en un frente único.



"Tenemos que tener unidad, candidaturas claras, sería lo mejor tener una candidatura única, no sería sano que vamos de nuevo separados, no solo por el voto, sino por el control electoral", agregó el cívico cruceño.



Por su parte, Pumari aseguró que la unidad va más allá de un deber cívico y se debe asumir con responsabilidad, por eso será necesario unificar criterios de todos los actores políticos para que exista renovación en todos los niveles de decisión del país.



"La decisión que voy a tomar va a ser personal pensando en todos, los seres queridos y en la región y departamento de donde provengo (...), estamos convencidos de que tenemos la capacidad de asumir cualquier responsabilidad porque sobre todo tenemos un compromiso con la Patria", agregó.



Pumari reforzó la postura de Camacho en función a que "con unidad se pueden cumplir objetivos impensables", porque refleja la voluntad del pueblo.