Franclin Gutiérrez pide abrogación de la Ley de la Coca







26/11/2019 - 14:27:11

La Paz, (ABI).- El dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, pidió el martes al Ejecutivo abrogar de la Ley General de la Coca porque argumentó que no beneficiar a ese sector.



"(La Ley de la Coca) ha sido impuesta por el Gobierno anterior, nosotros pedimos a la presidenta que esta ley ya no va, esta ley se tiene que rechazar porque solo beneficia a sectores excedentarios sectores ilegales, no así a los verdaderos productores de coca", dijo a los periodistas.



En marzo de 2017, el expresidente Evo Morales promulgó la Ley 906 General de la Hoja de Coca que fija en 22.000 hectáreas las plantaciones legales del arbusto en el país y apunta a la industrialización.



Después de su promulgación, algunos dirigentes de Adepcoca se movilizaron en contra de esa norma.



Gutiérrez, quien fue acusado en 2018 por la muerte del teniente Daynor Sandoval en la emboscada a militares y policías de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), dijo: "Claro que sí, vamos a pedir (la abrogación) y vamos a ir exigiendo porque es el pedido unánime de los productores".