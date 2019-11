Sector eléctrico brasileño requiere inversiones de $us 107 mil





26/11/2019 - 14:01:55

Agencia Brasil.- El ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, dijo el lunes (25), en Río de Janeiro, que el sector eléctrico brasileño requerirá inversiones de unos US$ 107 mil millones hasta 2029 en nuevas plantas de generación y transmisión de energía. Según él, las inversiones son necesarias porque el crecimiento estimado en la generación de energía es del 35% y, en transmisión, del 39%.



“Para que esto suceda, hemos estado trabajado arduamente para atraer inversiones e identificar los costos y beneficios reales de las diversas fuentes de generación de energía”, dijo Bento Albuquerque en el seminario Perspectivas y Desafíos para la Infraestructura Brasileña, organizado por la Fundación Getulio Vargas (FGV).



“La visión estratégica que estamos siguiendo es invertir aún más en la diversificación de nuestra matriz energética, aumentando la inclusión de fuentes renovables y limpias con mayor racionalidad económica. Las inversiones privadas nacionales y extranjeras son necesarias y bienvenidas para impulsar el sector energético y la economía brasileña en general”, agregó el ministro.



Eletrobras



Con respecto a la privatización de Eletrobras, la compañía estatal brasileña del sector eléctrico, el ministro dijo que la empresa necesita capitalizarse “para que pueda desempeñar el importante papel que tiene en el sector, tanto en la generación como en la transmisión de energía”.



A principios de este mes, el gobierno brasileño envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de privatización de la compañía. “Creemos que, con la tramitación en el Congreso Nacional, se puede incluso mejorar el modelo. El país necesita Eletrobras, pero no la Eletrobras de hoy, que está destinada a acabar por falta de inversiones”, dijo.