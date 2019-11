Juan Guaidó: Incluso el presidente electo de Argentina reconoce que la crisis de Venezuela impone una solución







26/11/2019 - 14:00:10

Infobae.- El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió este martes a los dichos del jefe de Estado electo de Argentina, Alberto Fernández. Minutos antes del inicio de la sesión de la Asamblea Nacional, el jefe del Parlamento fue consultado por los periodistas acerca de las declaraciones del kirchnerista, quien pidió una “salida negociada” a la crisis que atraviesa el país petrolero.



En su breve intervención, Guaidó valoró “el reconocimiento, incluso del presidente electo (argentino), de la crisis en Venezuela, de la necesidad de una salida, de una solución a la crisis que vive Venezuela". Y acotó: "Si se alinea con el Grupo Internacional de Contacto, eso pasa por una elección personal”.



“Realmente encontramos un bloque monolítico más allá de las afinidades en toda la región, inclusive Argentina, que habla de una solución a la crisis que vive Venezuela, que es la elección presidencial realmente libre”, concluyó.



El lunes, Alberto Fernández reafirmó su postura sobre la situación de Venezuela y llamó a “una salida negociada” convocando a organismos internacionales a sumarse a la iniciativa. El presidente electo argentino mantuvo una reunión con el asesor especial para Venezuela de la Unión Europea, Enrique Iglesias, quien también fue titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Coincidimos en la importancia de la integración y la necesidad de avanzar en una salida negociada a la crisis en Venezuela, trabajando junto a organismos internacionales”, expresó Fernández en sus redes sociales.



Se aguarda porque la relación de Argentina con el país caribeño cambie de rumbo luego del 10 de diciembre. Tras cuatro años en los que Mauricio Macri condenó la dictadura de Nicolás Maduro, y luego reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, con Fernández se redefinirá la política internacional.



Si bien nunca lo calificó como dictador a Maduro, el presidente electo apuntará a mantener el diálogo con Caracas pero remarcando su posición crítica y buscando una salida a la crisis en sintonía con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



La semana pasada, desde el entorno de Fernández sostuvieron que Guaidó no será reconocido como jefe de Estado de Venezuela “porque no es presidente electo de ningún país”, así como se emitirá un decreto para retirarle las credenciales de embajadora a Elisa Trotta -representante de Guaidó en Argentina- quien fue reconocida como tal por Macri, a través de el canciller Jorge Faurie. La Cancillería del nuevo gobierno reconocería entonces al embajador Carlos Martínez y a los diplomáticos de Maduro que están en Buenos Aires.



En tanto, Felipe Solá, el principal candidato a ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, dio indicios sobre la política exterior que tendrá su país en este aspecto. A principios de noviembre, Solá sostuvo que “hay que llegar a elecciones en Venezuela en forma concertada y con control internacional; todo el control internacional que sea necesario y sin proscribir a nadie”.



Además de reunirse con el ex titular del BID, Fernández recibió a Alexandre Bompard, CEO global del Grupo Carrefour, a quien le manifestó “nuestra voluntad de recuperar el consumo para volver a crecer y lo invité a sumarse al programa Argentina Contra el Hambre”, que nuclea referentes políticos, sociales y personalidades destacadas. Según expresó el próximo mandatario, Bompard “remarcó su intención de seguir invirtiendo y expandiéndose en el país”.