Propone ceder pretensiones: Víctor Hugo Cárdenas retira su candidatura y propone a Camacho y Pumari para las elecciones







26/11/2019 - 13:45:24

La Paz, (ABI).- El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas informó el martes que no se presentará en los próximos comicios, y propuso a los dirigentes cívicos de Santa Cruz y Potosí, Fernando Camacho y Marco Pumari, respectivamente, como el nuevo binomio para el proceso electoral.



"Todos quienes hemos sido candidatos o tenemos pretensiones de ser candidatos debemos ceder nuestras ambiciones, nuestras pretensiones para fortalecer esa exigencia nacional hoy creo que Bolivia exige una sola opción electoral escuchando el clamor popular (...), pido escuchando el clamor popular que esa unidad lograda se exprese en el escenario electoral, personas como Camacho y Pumari encabecen esa nueva opción de un proyecto país", dijo a los periodistas.



Cárdenas fue candidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) en los comicios del 20 de octubre cuando quedó en octavo lugar con 0,41% de la votación; sin embargo, esas justas electorales quedaron anuladas debido a la denuncia de fraude que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, ahora asilado en México.



El exvicepresidente aseguró que Camacho y Pumari lograron "unir" a la población boliviana en torno a un proyecto de país, por lo que pidió el respaldo de la población a ese binomio.



"Yo seré el primero en apoyar y estoy apoyando siendo parte de este proyecto porque al final la unidad que Bolivia logró no debe debilitarse sino fortalecerse, mucho más cuando el país exige renovación, Camacho y Pumari son jóvenes, exige unidad de todo el país, y tenemos ahí un camba y un colla", apuntó.



Exhortó a los líderes de las fuerzas políticas unidad para trabajar en un solo frente y así lograr la mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



"Pido a todos los líderes políticos que nos organicemos y trabajemos en una sola opción, para que hombres y mujeres creemos valores democráticos y la unidad de Bolivia", mencionó.



Por su parte, los líderes cívicos, de acuerdo a reportes de medios de comunicación, no descartaron la posibilidad de participar en las elecciones y dejaron abierta la posibilidad de ir como un binomio presidencial.



El domingo, la presidenta Jeanine Áñez promulgó la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio que anuló la votación del 20 de octubre, ante serios indicios de fraude, y fijó un plazo máximo de 120 días para los próximos comicios, una vez que sea aprobado el calendario electoral por los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).