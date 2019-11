Santamaría ratifica que quienes pusieron en riesgo la seguridad y unidad del país serán puestos ante la ley







26/11/2019 - 12:16:30

ABI.- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, ratificó el martes que todas aquellas personas que pusieron en riesgo la seguridad y la unidad del país serán puestas ante la ley, y reiteró que durante el Gobierno transitorio no habrá impunidad para nadie.



El viceministro realizó esa afirmación en referencia a las exautoridades que son buscadas por la justicia, entre ellas, Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, quienes son investigadas por los presuntos delitos de terrorismo y sedición.



"El señor Yucra, el señor Quintana y la señora Alanoca y varios otros que sean identificados con pruebas respecto a su participación para romper la seguridad del Estado y la unidad del pueblo boliviano van a ser puestos ante la ley", dijo en entrevista con el canal Bolivisión.



Asimismo, aclaró que los mandamientos de aprehensión para Quintana y Alanoca fueron emitidos por la Fiscalía General del Estado y no por el Gobierno; sin embargo, dijo que se coadyuvará con los mecanismos de seguridad del Estado.



"No es el Gobierno el que ha dispuesto su aprehensión, sino el Órgano Judicial a través del Ministerio Público y lo que se hará es coadyuvar con los mecanismos de la seguridad del Estado para que sean puestos a disposición de la fiscalía", refrendó.