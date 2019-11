Gobernación de Tarija responsabiliza a YPFB por falta de gas en Bermejo







26/11/2019 - 12:13:56

ABI.- El secretario de Gobernabilidad de la Gobernación de Tarija, Richard Flores, responsabilizó el martes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la falta de dotación de gas al municipio de Bermejo y explicó que la falta de ese combustible obliga a racionar la energía eléctrica en esa región.



"Debemos poner en contexto bien claro que este problema de la falta de la cantidad suficiente de gas en Bermejo es competencia netamente de Yacimientos, esta falta de gas ha ocasionado que los motores que tenemos en la planta generadora de Servicios Eléctricos de Tarija no puedan funcionar de forma normal y se ha estado racionando la energía eléctrica por la falta de gas natural", informó los periodistas.



Agregó que por la falta de gas no se puede hacer funcionar los motores de Servicios Eléctricos de Tarija y si no hay energía, no funcionan las bombas de agua del Gobierno Municipal de Bermejo, por tanto esa cadena de falencias evita la dotación de servicios básicos.



"Visitamos la planta de Pluspetrol, con asambleístas y sector campesino (...), para poder entre todos encontrar una solución a este problema de previsión de gas, nos hicieron conocer que el Pozo X44 en Bermejo se mantiene con una producción estable, pero la demanda de gas natural por la zafra azucarera, motores de Setar y consumo de la población ha crecido", agregó.



Añadió que existe una sobredemanda de gas en el municipio de Bermejo y poca oferta de Pluspetrol y Yacimientos.



A su juicio, la solución podría ser la importación de gas de la Argentina por el gasoducto Ramos, que antes se utilizaba para exportar la producción del Pozo X44 hacia ese país.