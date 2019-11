Kendall Jenner ya piensa en ser mamá y tenemos la prueba







26/11/2019 - 11:13:25

QUIEN.- Tal parece que Kendall Jenner está lista para ser mamá, en Instagram compartió una serie de fotografías acompañada de su BFF Fai Khadra y sus sobrinos Psalm y Saint, en las que se ven como un joven matrimonio con hijos; con las imágenes hizo una sorpresiva “encuesta”. Recordemos que los rumores de una relación entre ellos circulan desde la boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin.



Aquella ocasión, Jenner también recurrió a la aplicación de fotos y videos para compartir con sus 119 millones de seguidores que eligió como pareja para el importante día de sus amigos a Fai, quien tambié es músico, en el post escribió: “Nos salimos, él es sólo mi cita”, lo que generó todo tipo de especulaciones.





Fue el mensaje que escribió la empresaria, quien logró una gran respuesta de sus followers: más de cinco millones de Me gusta y 43 mil comentarios y contando. Entre ellos los que más llamaron la atención fueron los “Sí” rotundos de sus hermanas Kim Kardashian y Kylie Jenner, que ya la quieren ver feliz y establecida con su propia familia.



Así, el comentario que hizo a principios de año, en el que aseguró que no estaba interesada en tener bebés, se puede interpretar como que era una broma y la cercanía con los también hijos de Kanye West, Saint, de tres años, y su hermanito Psalm, de seis meses, mientras se ve jugando con el mayor, mientras lo sostiene de las piernas y quedó de cabeza.



No sólo el clan Kardashian Jenner reaccionó a lo escrito por Kendall, varios de sus amigos también estuvieron muy dispuestos a decir que la quieren ver como una feliz mamá, entre ellos Gigi Hadid, Diana Silvers, Justine Skye y Hailey Bieber quien muy animada escribió: “Yo, digo que sí, lo hago”. A ellos se unió también la mamá de la modelo Kris.





La relación entre Fai, de 28 años, y Kendall, de 24, inició mucho antes de que fueran juntos a la boda de Hailey y Justin, ambos acudieron a Wimbledon este mismo año; a él se le relacionó también con la ex mejor amiga de su hermana Kylie, Jordyn Woods, y para Halloween de 2018, se disfrazaron como los personajes de Austin Powers.