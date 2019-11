Albarracín pide a Cruz no distorsionar la función de la Defensoría del Pueblo con acciones políticas





26/11/2019 - 11:07:10

ABI.- El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, pidió el martes a la titular de la Defensoría del Pueblo, Nadia Cruz, no distorsionar la función de esa institución de protección de los derechos humanos con acciones político partidarias.



En la víspera Cruz participó en un cabildo de los cocaleros del trópico de Cochabamba junto con dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y manifestó que "la Defensoría va estar para garantizar sus derechos".



"Ayer cuando la escuche hablar a ella, lo estaba haciendo más como militante del MAS, tiene todo el derecho de militar, pero lo que no puede hacer es prostituir o distorsionar el cargo de Defensor del Pueblo, de defensa de los derechos humanos de todas las personas, no solo de los masistas", cuestionó Albarracín.



El también ex Defensor del Pueblo señaló, además, que Cruz estuvo vinculada al gobierno del expresidente Evo Morales, líder del MAS, por lo que consideró que ella debería renunciar al cargo.



"Lo que ella tendría que hacer es renunciar y como es abogada ejercer la abogacía como abogada defensora de quienes han cometido delitos si es que ella siente simpatía por ellos", agregó.



Vecinos de La Paz tomaron el lunes de forma simbólica las instalaciones de la Defensoría del Pueblo y exigieron la renuncia de Cruz por su inclinación política y parcializarse con el MAS.



"Ahora que no está el gobierno (de Morales) se ha convertido en una especie de activista trucha para defender a quienes han incurrido en delitos. No está defendiendo los derechos humanos, está defendiendo a personas que han cometido delitos", sostuvo Albarracín a propósito de las movilizaciones que protagonizaron los seguidores del MAS en las últimas semanas de conflicto social y político en el país.