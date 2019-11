Ministra de Educación ratifica que cierre del año escolar será el 6 de diciembre a nivel nacional







26/11/2019 - 10:40:01

ABI .- La ministra de Educación, Virginia Patty, ratificó el martes que el cierre del año escolar 2019 será el próximo 6 de diciembre a nivel nacional.



"El 6 de diciembre se cierra el año escolar a nivel nacional, es probable que en algunos departamentos hayan concluido con el calendario escolar sin ninguna interrupción y otros no, por el tema de los conflictos, pero para todos se ha señalado que el año escolar se acaba el 6 de diciembre", indicó en una entrevista con la televisora Red Uno.



De acuerdo con el avance curricular establecido, las clases debían concluir el 30 de noviembre, pero por los conflictos sociales registrados en el país, tras las elecciones generales del 20 de octubre, se ampliaron hasta el 6 de diciembre.



La autoridad afirmó que la fecha de conclusión del año escolar se acordó con los directores de las unidades educativas, distritales y departamentales.



"Entonces ellos tienen que llevar una sola voz, y no pueden modificar absolutamente nada, porque se ha indicado mediante instructivos bien claros que la gestión escolar termina el 6 de diciembre y no tiene por qué prolongarse", sostuvo.