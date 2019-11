FreddieMeter, la app para saber cuán parecido cantás a Freddie Mercury







26/11/2019 - 09:18:20

INFOBAE .- Este domingo se cumplieron 28 años de la muerte del cantante y #FreddieMercury fue tendencia en redes a raíz de este aniversario. Entre los muchos recuerdos y comentarios que se vieron en las plataformas hubo algunos que hicieron alusión a este servicio que se lanzó este mes.



“A la gente le encanta cantar con Freddie Mercury, pero ¿podés cantar como Freddie también? Hicimos un desafío de canto impulsado por inteligencia artificial para descubrirlo. Este experimento utiliza nuevos modelos de aprendizaje automático en el dispositivo desarrollados por Google Research para ver qué tan cerca están su timbre, tono y melodía con los de Freddie”. Ése es el texto que figura al ingresar en la plataforma.



Cabe recordar que The Mercury Phoenix Trust es una organización benéfica fundada por Brian May, Roger Taylor y su gerente Jim Beach en memoria a Freddie Mercury, que murió en 1991 por causas relacionadas con el sida.



En los últimos 27 años, la agrupación dice haber financiado más de 1.000 proyectos que apuntan a luchar contra el VIH y el sida. Estas iniciativas representaron una donación de USD 17 millones que llegaron a 56 países. Al ingresar al sitio se incluye un link para quienes quieran hacer una donación. Esto es una opción, no es necesario para usar el servicio.



Cómo usar la plataforma



Una vez que se ingresó a la app hay que presionar donde dice “Let´s do it” y allí se podrá elegir entre cuatro canciones de Queen: Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody y Somebody To Love.







Para usar la plataforma hay que permitir que se grabe audio, de otro modo no se podría hacer el contraste y análisis requerido. En la página se aclara que “el audio no se carga en los servidores para ser analizado, por lo que su voz se mantiene privada”.



Luego de darle los permisos necesarios y elegir la canción deseada se ingresa a una interfaz donde el usuario puede elegir escuchar el tema seleccionado interpretado por Freddie Mercury. Esto puede ser obviado, pero no está demás tener un acercamiento previo antes de comenzar a cantar.





A continuación comenzará a sonar la melodía de la canción seleccionada e irá apareciendo progresivamente la letra del tema, tal como en un karaoke. Una vez que se terminó de cantar, el sistema le dará una puntuación al usuario teniendo en cuenta tres criterios: Timbre de voz, Pitch y Melodía.



Aiva, el primer robot en ser reconocido como compositor







AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist), es un algoritmo aplicado a la composición musical que genera una canción personalizada.

La inteligencia artificial tiene múltiples usos en el mundo creativo. Así como aquí se usan redes neuronales para analizar y comparar muestras de audio, también hay sistemas que permiten crear canciones.



Tal es el caso de Aiva, un compositor virtual basado en machine learning y desarrollado por Pierre Barreau. Es el primer robot en ser reconocido oficialmente como compositor. Este reconocimiento llegó de la mano de Sacem, la sociedad de derechos de autor de Francia y Luxemburgo.



Esto significa que Aiva puede registrar la música que compone a su nombre. De este modo, se le reconoce un derecho a un plataforma basada en inteligencia artificial, tal como el año pasado Sophia se conviritió en el primer robot en obtener una ciudadanía.



La plataforma Aiva fue entrenada con 30 mil producciones de diferentes autores clásicos como Beethoven, Mozart y Chopin. También fue nutrido con varios fragmentos de canciones de diferentes épocas musicales para que aprenda a reconocer estilos y pueda producir temas teniendo en cuenta diferentes criterios.