Vocal Romero: No existe ninguna posibilidad técnica de organizar la elección antes del 20 de enero





26/11/2019 - 06:47:31

La Razón.- El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero informó que hasta la designación de sus colegas de Sala Plena trabajará en la “preparación de la información técnica que facilite la toma decisiones” en vista a las elecciones próximas que, anticipó, no podrán realizarse antes del 22 de enero, día de finalización del mandato de las autoridades electas.



“No existe ninguna posibilidad técnica de organizar la elección antes del 20 de enero, el plazo de 120 días es sumamente breve, sumamente corto, pero el organismo electoral sí está comprometido a organizar el proceso electoral dentro del plazo”, explicó el vocal a la red UNO, sin animarse a fijar una fecha tentativa de las elecciones.



El mandato de las actuales autoridades electas tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa Plurinacional debe culminar el próximo 22 de enero, pero Romero descartó pueda realizarse elecciones antes de esa fecha. En una entrevista con la red RTP evitó referirse a la consulta de la posibilidad de ampliación del mando de las actuales autoridades.



Ley transitoria da vía libre a elecciones más allá del 22 de enero



“Esa es una respuesta que no le corresponde dar al organismo electoral, será una respuesta que dará la institucionalidad electoral. El mandato del Tribunal Supremo Electoral es organizar la elección más confiable, más limpia y transparente posible que le dé certeza a los ciudadanos, a las fuerzas políticas y también a la comunidad internacional”, sostuvo.



En la ley aprobada para la convocatoria a elecciones generales se fijó un plazo de 20 días para la designación legislativa de los restantes seis vocales del ente electoral. Romero es delegado en el ente electoral del Órgano Ejecutivo.



De acuerdo a esa misma ley, correrán 120 días de plazo para la realización de nuevas justas electorales, una vez sean elegidos los nuevos vocales en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los vocales, ni bien tomen posesión de sus cargos, tendrán 48 horas para hacer público el calendario electoral.



“En estos días, en tanto los colegas sean designados por la Asamblea Legislativa será un tiempo de preparación de información técnica que facilite la toma de decisiones colectivas, una vez que esté integrada la Sala Plena”, explicó en una entrevista con la red RTP y recordando que el Legislativo, desde el domingo, tiene 20 días para designar a los vocales.



La presidenta Jeanine Áñez evitó referirse a la posibilidad de ampliación de su mandato, teniendo en cuenta los plazos fijados para las elecciones y que van más allá del 22 de enero, fecha en el que acaba el mando de las autoridades electas en 2014.



“No me atrevo ahora a hablar de ampliación de mandato, eso no me corresponde. Nosotros ahora estamos abocados a cumplir con lo que el pueblo boliviano quiere. Ya será el tribunal Electoral que vamos a elegir el que establezca el calendario electoral. Será el Tribunal Constitucional el que se pronuncie en cuanto a si es pertinente o no, mientras tanto nosotros estamos abocados a avanzar”, sostuvo.