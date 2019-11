Informe de YPFB revela que Bolivia tenía 7,1 TCF y no los 10,7 que certificó Sproule





26/11/2019 - 06:46:02

Página Siete.- Un informe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) revela que Bolivia sólo tenía 7,1 trillones de pies cúbicos (TCF) en reservas probadas de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2017, y no los 10,7 TCF que certificó a esa fecha la empresa Sproule.



“Seguro que vieron con mucha expectativa la presentación de las reservas probadas de gas cuando se dijo que eran de 10,7 TCF; lamentablemente, este número es tan falso que dentro de la empresa causó malestar por la mentira que se decía. Cuando se publicaron los datos, YPFB tenía pleno conocimiento de que las reservas verdaderas a duras penas alcanzaban a 7,1 TCF. Ya pasó un año y estamos en peor situación, con menos de seis TCF”, se lee en parte del informe denominado El petrolero furioso, en el que se revela que se “inflaron” las reservas de gas natural.



El documento afirma que la cifra de 7,1 TCF puede ser corroborada con los informes técnicos que la petrolera estatal tiene archivados. Página Siete solicitó al Ministerio de Hidrocarburos una confirmación de este reporte y desde esa cartera se informó que, por tratarse de temas técnicos, sólo el ministro Víctor Hugo Zamora puede responder, sin embargo, la autoridad estaba ayer de viaje de trabajo.



En agosto del año pasado, la firma canadiense Sproule International Limited certificó que Bolivia contaba con 10,7 TCF de gas natural y 240,9 millones de barriles de líquidos.



Al respecto, el experto Hugo del Granado afirmó que los datos “inflados” son resultado de la presión que hubo desde el Ministerio de Hidrocarburos o YPFB, por lo que la certificación debe ser auditada por el Gobierno.



“El informe de YPFB refleja que está tres TCF por debajo de lo certificado por Sproule. En el caso de líquidos, está en menos de la mitad de lo que informó la certificadora. Entonces, ¿a qué nos llevan estas cifras?, a que hubo presión hacia la calificadora. Una muestra es que cuando se preparaba la certificación, los ejecutivos de YPFB viajaron hasta Canadá para reunirse con Sproule”, recordó Del Granado.



El experto remarcó que todos los datos que refutan la versión que YPFB presentó en su momento coinciden con que las reservas están por debajo de lo que se certificó, por la falta de descubrimientos de nuevos campos y por el agotamiento de los reservorios que están en producción.



“Lo que planteamos a las autoridades del Gobierno entrante es que hagan una auditoría y establezcan cuáles son las causas para presentar un informe que está alejado de la realidad. Es un problema grave que tiene que ver con las presiones que hicieron las autoridades”, indicó.



Para el analista Francesco Zaratti, los informes oficiales sobre reservas de gas a diciembre de 2017 se parecen a los resultados que presentó el Órgano Electoral Plurinacional sobre las elecciones del pasado 20 de octubre, es decir, que fueron “manipulados” con fines políticos.



“Se transformaron arbitrariamente las reservas posibles y probables en probadas, y para eso se prestó Sproule. Si aceptamos que las reservas probadas a la fecha están por debajo de los siete TCF, no queda más que planificar nuestra política energética en función de esas reservas, incluyendo la renegociación del contrato con Petrobras y las nuevas modificaciones al acuerdo con Argentina”, sugirió.



Zaratti consideró que ante este panorama hay dos medidas urgentes: la reactivación en la exploración en condiciones razonables y adecuadas a la realidad, y ahorrar el gas que se quema en las termoeléctricas para aumentar la oferta exportable, una tarea en la que se destina hasta cinco millones de metros cúbicos por día (MMmcd).



“Esto es posible debido al notable superávit de generación eléctrica y al futuro desarrollo de fuentes renovables. En todo caso, esta es una tarea que le corresponde al Gobierno que saldrá de las próximas elecciones”, dijo.



El investigador de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez coincidió al señalar que los datos sobre las reservas que presentó el exministro Luis Sánchez junto con ejecutivos de Sproule fueron elaborados en medio de grandes dudas, tantas que hasta la fecha no se hizo público el informe in extenso encargado a la firma.



“En este sentido, el informe filtrado desde YPFB en los recientes días evidentemente menciona una cuantificación diferente a esa certificación; de aproximadamente 7,1 TCF de gas natural. Resulta alarmante la importante diferencia entre el informe de Sproule y el de YPFB, existiendo la susceptibilidad sobre el nivel de injerencia que pudo existir por parte de YPFB o del Ministerio de Hidrocarburos”, aseveró.



Otro factor que Velásquez cuestionó es que el 91% de las reservas cuantificadas provienen de seis campos: Margarita-Huacaya, Incahuasi-Aquío, Sábalo, San Alberto-Itaú, Yapacaní y Río Grande, lo que denota la fragilidad en el mediano plazo de la actividad hidrocarburífera local.



“Este resultado confirma la preocupación que varios analistas e instituciones venimos manifestando desde hace más de 10 años, puesto que es resultado de la falta de actividad exploratoria, de la inestabilidad política, económica y social generada desde 2003, siendo que en el periodo posterior primaron los criterios ideológicos que los técnicos”, sostuvo Velásquez.



Apuntan al exministro Luis Sánchez y exejecutivos



El exministro de Hidrocarburos Luis Sánchez y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Óscar Barriga, además de otros exejecutivos de la petrolera del Estado son los “autores de la mentira” de que en Bolivia se crea que las reservas probadas de gas llegan 10,7 TCF, se lee en el documento redactado por los petroleros de yacimientos.



“El exministro Barriga, los exejecutivos como Luis Alberto Poma Calle, Javier Roberto Esquivel Sánchez y José Luis Aguilar Salazar, todos leales y esbirros masistas y dispuestos a engañar a todos el país, son los autores de esta mentira”, se menciona en una parte el documento que fue enviado a este medio.



En la denuncia se detalla que hubo funcionarios que percibían sueldos de 40.000 bolivianos y que, durante este Gobierno de transición, iban a ser designados ejecutivos de la empresa mixta que se busca crear en Brasil.



La falsedad de los datos sobre las reservas “fue hecho con la colaboración de un equipo técnico cuyas remuneraciones llegaron hasta 19.899 bolivianos, además de otros beneficios”, se indica.