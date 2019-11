Economía crecerá menos y la desaceleración continuará







26/11/2019 - 06:43:46

El Diario.- Desde el 2014, la economía nacional muestra una tendencia de desaceleración permanente, y este año no será la excepción, ya que las estimaciones de empresarios, calificadoras de riesgo y Gobierno muestran que el país terminará con una cifra menor a la proyectada a principios de año, de 4,5%, y que estaría alrededor de 3,2%.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, dijo que las pérdidas, provocadas por las movilizaciones a nivel nacional, estarían alrededor de 4% del Producto Interno Bruto (PIB), que en recursos significaría 2.000 millones de dólares.



El titular de la CNC, brindó esa cifra en un acto de entrega de vituallas a la policía nacional así como de reconocimientos tanto al Viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, y al comandante departamental de la Policía, Julio Cordero.



Asimismo, estimó que el crecimiento alcanzaría a 3,2% en la presente gestión, cifra menor a la oficial, de 4,5%. Los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), proyectaron una cifra de 3,9%.



Mientras Fitch Rating prevé que el PIB llegará a 2,5% para 2019 y observa débil inversión privada. La pública ganó terreno por modelo económico del anterior Gobierno, que alcanzó alrededor de 4.500 millones de dólares de ejecución, y hasta agosto el porcentaje llegaba a 47%.



Los sectores más afectados por las movilizaciones fueron la agroindustria, el sector de lácteos, así como el turismo, y por ello los empresarios plantean dinamizar la economía interna a través de la oferta de productos nacionales en el mercado nacional, también la apertura de mercados y trabajar en atraer Inversión Extranjera Directa (IED).



ANÁLISIS



Mientras tanto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, informó que ésta cartera de Estado realiza el análisis de la tendencia que se viene desde el 2014, la desaceleración de la economía.



Dijo que los datos que presentaron las autoridades de la anterior gestión, sobre el crecimiento del PIB de junio de 2018 a junio de 2019, que fue de 3,38%, ya mostraba una desaceleración, y sumado a la caída de ingresos por el negocio del gas, la situación afecta no sólo al Estado sino a más de 370 instituciones públicas.



MODELO



Como se recordará el modelo económico comunitario mixto, implementado por la anterior gestión, tenía como base los precios altos de las materias primas, petróleo y minerales, que hasta el 2013 fueron importantes para aumentar los ingresos del Estado.



Los recursos significativos se destinaron a dinamizar el mercado interno, a través de la distribución de los mismos, y la inversión pública aportó al crecimiento del PIB, ya que la privada disminuyó debido al clima de inversión.



Una vez que los ingresos bajaron, por la baja de los precios de las materias primas, el gobierno tuvo que disminuir el presupuesto de Gobernaciones, municipios así como de las universidades, que impacto en las obras.



DIAGNÓSTICO DE LA ECONOMÍA



Por su parte, el economista Mauricio Ríos, en su blog, señala que uno de los objetivos del Ministerio de Economía debería ser mantener el orden y establecer transparencia, que implica elaborar un diagnóstico general de la economía.



“Ahora mismo, probablemente esta se trate de la cartera más delicada de todo el gabinete ministerial ahora mismo, porque cualquier paso en falso puede deteriorar todavía más la economía. De todas maneras, aún se encuentra dentro del margen de los 10 a 15 primeros días ya sea para presentar un diagnóstico general de la economía, o al menos de Hacienda; es lo mínimo que se espera de esta cartera”, señala.



Ríos destaca algunas decisiones que implementó Parada, como la de recortar gasto superfluo, no devaluar la moneda nacional y reactivar las exportaciones.



“Es necesario recordar que la economía ya era por demás delicada por una combinación explosiva de factores como un déficit fiscal del 8%, un gasto de alrededor del 45%, un tipo de cambio fijo en Bs. 6.96 desde 2011 cuando las reservas se encontraban alrededor de los 12.000 millones de dólares, y ahora de apenas 6.941 millones al 25 de octubre; y por si fuera poco, con iliquidez creciente y una mora y reprogramación bancaria no oficial al 19 de noviembre por encima del 5%”, explica.