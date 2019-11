CNC estima una pérdida de $us 2.000 MM del PIB





26/11/2019 - 06:41:49

El País.- La Cámara Nacional de Comercio (CNC) proyectó este lunes una pérdida de $us 2.000 millones del Producto Interno Bruto (PIB) por los conflictos políticos y sociales registrados en el último mes.



“En cuanto a las pérdidas hemos estimado un 4% del PIB que, aproximadamente, suma $us 2.000 millones”, informó el presidente de la CNC, Rolando Kempff, tras el acto de entrega de enseres y vituallas a la Policía boliviana.



Kempff precisó que los sectores más afectados por la crisis son el turístico, hotelero, agroindustrial, lácteo, de bebidas y otros.



En las últimas dos semanas, seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) realizaron bloqueos y cercaron las principales ciudades del país en rechazo a la renuncia del expresidente Evo Morales y en demanda de la dimisión de la presidenta interina Jeanine Añez.



Las medidas de protesta ocasionaron pérdidas millonarias a los diferentes sectores económicos formales e informales por las vías cerradas, así como un desabastecimiento de alimentos que provocó el traslado área de los mismos y la elevación de los precios.



El 30 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que el crecimiento económico al segundo trimestre de este año llegó al 3,13%.



Ante esto, Kempff manifestó que para superar esta situación se debe reconstruir un clima positivo de negocios y dar seguridad jurídica a los empresarios nacionales e internacionales.



Para lo cual, el presidente del gremio expresó que se dialogará con el Gobierno y la tarea pendiente de la próxima gestión es desarrollar nuevas metodologías para impulsar y diversificar la economía.